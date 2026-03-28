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28 de Marzo de 2026
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Por Redacción Red43

SOEME y ZO proponen 6% de aumento

La contra propuesta del gremio de trabajadores municipales se decidió en la asamblea del viernes por la tarde.
Por Redacción Red43

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El Sindicato de Obreros y Empleados Municipales de Esquel y Zona Oeste (SOEME y ZO) llevó adelante este viernes por la tarde una asamblea general con sus afiliados para debatir la contraoferta salarial presentada por el Ejecutivo Municipal de Esquel, en el marco de la negociación paritaria.

 

 

El encuentro fue encabezado por el secretario general del gremio, Antonio Osorio, acompañado por el secretario de la Seccional Esquel, Tomás Ulloga, y la dirigente sindical Delia Valle. 

 

 

Durante la asamblea, Osorio informó que la propuesta del Ejecutivo consiste en un incremento del 9% a abonarse en tres tramos: 3% en marzo, 3% en abril y 3% en junio, con una nueva instancia de negociación prevista para julio.

 

 

El dirigente recordó que la oferta inicial del Ejecutivo había sido del 5%, lo que motivó al sindicato a elaborar una contraoferta del 15% tras consultar a delegados de los distintos sectores, con el objetivo de evitar una pérdida del poder adquisitivo frente a la inflación.

 

 

Asimismo, advirtió sobre la compleja situación económica y social que atraviesa el país, señalando que el cierre de empresas ha impactado en distintas actividades, y expresó su preocupación por la situación que atraviesan los trabajadores del Casino. 

 

 

Durante la asamblea, los empleados municipales expusieron distintas mociones respecto de cómo continuar la negociación. 

 

 

Finalmente, por mayoría, se resolvió presentar una nueva contraoferta consistente en un aumento del 6% en marzo y otro 6% en abril.

 

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