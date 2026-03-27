El preso que escapó tirándose de un primer piso usó plata de estafas virtuales para financiar su fuga

El ministro de Seguridad y Justicia de Chubut, Héctor Iturrioz, se refirió a la fuga del peligroso delincuente Darío “El Loco” Cárdenas y defendió el proyecto de ley que busca prohibir el uso de celulares en las cárceles provinciales. Aseguró que el caso expone fallas estructurales del sistema penitenciario.

En primer lugar, Iturrioz sostuvo que la fuga fue “claramente planificada” y que contó con una logística importante, incluyendo celulares, vehículos y recursos económicos. Según explicó, existen indicios de que el dinero utilizado para la operación provino de estafas virtuales realizadas desde la cárcel usando un celular.

El ministro remarcó asimismo que el uso de teléfonos celulares dentro de los penales permite a los detenidos continuar delinquiendo. “Los celulares son una herramienta clave para organizar delitos desde el encierro”, afirmó, y advirtió que esta situación representa un riesgo directo para la sociedad.

En ese contexto, destacó la importancia del proyecto de Ley N° 17/26, que propone eliminar los dispositivos móviles en establecimientos penitenciarios. Según indicó, la iniciativa también contempla alternativas de comunicación controlada para los internos con sus familiares y defensores.

“El preso tiene que tener garantizados sus derechos básicos, pero no más que cualquier ciudadano”, expresó Iturrioz, cuestionando lo que consideró una “sobredimensión” de beneficios otorgados durante la pandemia, cuando se habilitó el uso de celulares como medida excepcional.

Finalmente, el funcionario señaló que existe un amplio consenso social para avanzar con la prohibición. “Las víctimas apoyan esta medida y entienden que es necesaria. No se puede permitir que desde la cárcel se siga perjudicando a la sociedad”, concluyó Iturrioz.