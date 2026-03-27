“Detrás de estos campeonatos hay mucho de gestión”

Son dos acontecimientos deportivos que posicionan a nuestra ciudad en lo más alto del deporte. Por lo que significa una movida turística para la región, son dos torneos de inmensa envergadura.

No hace falta decirlo, porque ya lo hemos escrito hasta el cansancio: El deporte salvará al mundo.

Y dentro de este mundo aparece la economía del lugar. El Turismo deportivo es la fábrica sin chimenea que dejar un recurso importante para los prestadores turísticos, como ser restaurantes, hotelerías, comercios de distintos rubros. Todos ganan gracias al deporte.

Y en esto tiene mucho que ver el Club Andino Esquel, porque a través de muchas y muchas gestiones se podrán llevar a cabo dos torneos de gran kilate.

Uno tiene que ver con el Campeonato Argentino de Escalada, categoría juvenil (modalidad Boulder), donde se espera la presencia de más de 100 escaladores de distintos clubes del país durante un fin de semana que va del jueves 30 de abril hasta el domingo 3 de mayo.

El otro torneo es más grosso aún. Porque dura una semana y porque está enmarcado dentro de los mejores cinco torneos del mundo en lo que tiene que ver con el esquí categoría infantil.

Desde el 30 de agosto hasta el domingo 6 de septiembre se llevará a cabo en el Centro de Actividades de Montaña La Hoya, el Campeonato Internacional Patagónico de Esquí, posicionando a la ciudad como un destino estratégico para el deporte a nivel nacional e internacional.

“Detrás de estos torneos, hay mucho de gestión y el acontecimiento de hoy (por la presentación a la prensa) es muy importante para el Club Andino en anunciar estos dos grandes encuentros de jerarquía nacional e internacional”, lo señaló Bestene en el arranque de su alocución a la prensa.

“El Campeonato Argentino de Escalada en Esquel, tiene que ver con el crecimiento de este deporte en el club. Es una gestión que realizamos en septiembre del año pasado, en Bariloche, en la reunión de la FASA y, en el mes de enero, nos confirmaron la fecha”, destacó además.

Dentro del Club Andino Esquel consideran que esta nominación es por un reconocimiento al trabajo que están realizando dentro del club, donde unos 150 varones y mujeres están practicando este deporte, dentro de las distintas escuelas y sus diversas categorías.

Por otra parte, Bestene remarcó el trabajo solidario de los socios del club, padres y escaladores quienes durante el fin de semana largo acondicionaron el muro de escalada del club.

Arreglo de las paredes y mucha pintura fueron algunos de los trabajos que se realizaron para dejar el SUM en óptimas condiciones para un torneo de primer nivel.

“Esto tiene que ver con el espíritu del club, de aquellos pioneros, quienes nos enseñaron la solidaridad y la confraternidad”.

“En relación al Campeonato de Esquí, podemos decir que fue nuestro objetivo desde el mismo momento que asumimos en esta gestión, allá por el año 2022”.

“Después de muchos años, es importante para nosotros volver a traer este torneo tan prestigioso a nivel mundial que agrupa a los clubes de Chile y Argentina”.