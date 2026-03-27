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27 de Marzo de 2026
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Por Redacción Red43

“El estado y las instituciones intermedias deben trabajar en conjunto”

Lo señaló Milton Reyes en la presentación de dos torneos de inmensa envergadura que organizará el Club Andino Esquel
Por Redacción Red43

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“Trabajar en conjunto es la clave. El deporte es una herramienta más que importante para el desarrollo de la economía del lugar y es para destacar el trabajo que se viene haciendo desde el Club Andino, como una institución intermedia que permita que hoy Esquel tenga encuentros internacionales” así lo señaló Milton Reyes el presidente de Chubut Deportes este viernes en conferencia de prensa.

 

Remarcó además que “el Estado no puede estar alejado al esfuerzo de las instituciones y debe apoyarlos. Nadie puede salvarse solo y lo importante es que tiene que haber un trabajo articulado”.

 

Por otra parte, Reyes agradeció a las autoridades del Club Andino por facilitar sus instalaciones para la realización del Torneo Clasificatorio de Escalada para los Juegos de la Integración Patagónica donde recordemos que una esquelense, Martina Suarez, formará parte del equipo provincial.

 

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