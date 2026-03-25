Alerta por vientos fuertes: se esperan ráfagas de hasta 87 km/h para este miércoles en Esquel

De acuerdo al último reporte meteorológico, este miércoles se presentará como una jornada de alta intensidad eólica en la ciudad y alrededores. El Servicio Meteorológico prevé ráfagas que podrían superar los 80 km/h, por lo que se recomienda a la población extremar las precauciones al circular y asegurar objetos que puedan ser afectados por el viento.

El día comenzará con un cielo mayormente nublado durante la madrugada, con una temperatura mínima de 5°C y ráfagas que ya alcanzarán los 78 km/h provenientes del Oeste.

Durante la mañana, las condiciones meteorológicas experimentarán una intensificación significativa, presentándose un ambiente marcadamente ventoso con nubosidad variable. Se prevé que la velocidad constante del viento oscile entre los 51 y 59 km/h, aunque la mayor preocupación radica en las ráfagas, las cuales alcanzarán el pico máximo de toda la jornada con registros situados entre los 79 y 87 km/h. En cuanto a las precipitaciones, existe una probabilidad muy baja, de apenas entre el 0 y el 10%, de que se produzcan algunas lloviznas aisladas en la zona.

Durante la tarde, la temperatura ascenderá hasta los 12°C, marcando la máxima del miércoles. Si bien el viento constante disminuirá levemente su velocidad (32-41 km/h), las ráfagas se mantendrán peligrosas, situándose nuevamente en el rango de los 79-87 km/h.

Finalmente, hacia la noche, el cielo continuará mayormente nublado y la temperatura descenderá a los 8°C. Se espera que la intensidad de las ráfagas comience a ceder gradualmente, ubicándose entre los 60 y 69 km/h hacia el final del día.

En todos los periodos, la dirección predominante del viento será del Oeste (O), característica típica de la región cordillerana en estas condiciones.







