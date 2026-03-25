Trekking de otoño: Sin mosquitos, menos gente y los mejores colores de la cordillera

Para muchos montañistas y residentes de la zona, el otoño no es solo una transición hacia el invierno, sino la "época dorada" para recorrer las sendas. Las condiciones climáticas y ambientales se alinean de una manera que difícilmente se repite en el resto del año, transformando cada caminata en una postal inolvidable.

Las ventajas de caminar en otoño

Una de las principales razones por las que el otoño gana adeptos es la temperatura. Ya sin el calor sofocante del verano, el cuerpo regula mejor el esfuerzo físico, permitiendo disfrutar de trayectos largos sin el agotamiento que producen las altas temperaturas. A esto se suma la desaparición de los mosquitos y tábanos, un alivio fundamental para quienes transitan zonas húmedas o cercanas a espejos de agua.

El aspecto visual es, sin dudas, el mayor atractivo. El bosque de lengas y ñires atraviesa su proceso de transformación, regalando un paisaje espectacular donde las laderas de las montañas se tiñen de rojos intensos, naranjas y amarillos. Además, al haber pasado la temporada alta de turismo, las sendas recuperan su tranquilidad, permitiendo un contacto mucho más silencioso y personal con el entorno natural.

5 sendas recomendadas en nuestra zona:



Aprovechando que la semana es corta y el fin de semana se presenta ideal para una escapada, el Parque Nacional Los Alerces ofrece opciones para todos los niveles:

Laguna del Toro: Ubicada en la zona sur del Parque (cerca de la Represa Futaleufú), es una senda de dificultad media que atraviesa un bosque andino virgen. En otoño, el contraste del agua con las lengas rojas de los cerros circundantes es simplemente maravilloso. Cascada Irigoyen: Sobre la Ruta 71, es una caminata corta y de baja dificultad. Lleva a un gran salto de agua rodeado de helechos que lucen verdes y vibrantes gracias a la humedad típica de esta estación. Cinco Saltos: Una opción ideal para quienes buscan vistas panorámicas sin un esfuerzo extremo. La senda permite observar varios saltos del arroyo Cascada y ofrece balcones naturales hacia el Lago Futalaufquen, enmarcado por el follaje otoñal. Cerro Alto El Dedal: Para caminantes con experiencia y buen estado físico. Es una subida exigente de unas 7 horas (ida y vuelta) con una recompensa visual única: una vista de 360 grados sobre el lago Futalaufquen. Pinturas Rupestres: Un recorrido autoguiado muy cerca de la Villa Futalaufquen. Es de baja dificultad y combina el valor arqueológico de los antiguos pobladores con un entorno natural que, permiten ver al lago Futalaufquen desde una perspectiva diferente.

Se recuerda a todos los visitantes que es obligatorio realizar el Registro de Trekking antes de salir y consultar el estado de las sendas en la Intendencia del Parque o en los centros de informes.









M.G