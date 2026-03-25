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Por Redacción Red43

Adorni vuelve a escena tras la polémica y busca cerrar el frente de críticas

El jefe de Gabinete reaparecerá con una conferencia en Casa Rosada para responder cuestionamientos y mostrarse nuevamente junto al presidente, en un gesto de respaldo político.
Por Redacción Red43

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Luego de semanas atravesadas por cuestionamientos, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, volverá a la escena pública este miércoles con una conferencia de prensa en la Casa Rosada. Allí intentará responder a las críticas que surgieron tras conocerse que su esposa integró una comitiva oficial a Estados Unidos.

 

Desde el Gobierno respaldaron al funcionario, que retomará su rol de vocero y enfrentará preguntas sobre ese viaje, otros traslados —incluido uno a Punta del Este— y presuntos bienes a su nombre.

 

La reaparición se dará luego del 24 de marzo, jornada en la que el Ejecutivo se mantuvo al margen de las movilizaciones en la Plaza de Mayo y evitó pronunciarse sobre la participación de dirigentes opositores como Axel Kicillof.

 

El objetivo de Adorni es cerrar la polémica y retomar la agenda de gestión, que incluye reuniones con ministros y una próxima actividad junto al presidente Javier Milei, en un nuevo gesto de respaldo político.

 

En paralelo, dentro del oficialismo persisten las tensiones con la vicepresidenta Victoria Villarruel, en medio de versiones que la vinculan con sectores del peronismo y reavivan la interna en el Gobierno.

 

 

 

R.G.

 

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