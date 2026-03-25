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Por Redacción Red43

Por la rotura de un vidrio, se reprograman vuelos en Trelew

La rotura de un parabrisas ocasionó el desvío de emergencia a Bahía Blanca, y la flota aún espera reprogramación.
Por Redacción Red43

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Un vuelo de Aerolíneas Argentinas debió realizar un aterrizaje de emergencia en Bahía Blanca luego de sufrir un desperfecto técnico durante su trayecto.

 

Se trata del vuelo 1810, que había partido a las 6 de la mañana con destino a Trelew, donde tenía previsto arribar alrededor de las 8 del día de hoy.

 

Sin embargo, la aeronave debió descender de manera preventiva tras registrarse la rotura del parabrisas.

 

A raíz de esta situación, los pasajeros permanecen a la espera de novedades para continuar el viaje.

 

Según se informó a los pasajeros varados, desde Buenos Aires enviarán otra aeronave, de mayor capacidad, que permitirá trasladar tanto a los pasajeros del servicio regular entre Bahía Blanca y Buenos Aires como a quienes debían continuar hacia Trelew.

 

El nuevo avión realizará escala en Trelew antes de seguir hacia la capital del país y estaría disponible recién a partir de las 18 horas, debido a la cantidad de personas afectadas.

 

La situación también impacta en los pasajeros que se encontraban en Trelew para viajar hacia Buenos Aires, ya que el mismo avión debía realizar ese trayecto. 

 

SL

 

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