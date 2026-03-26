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26 de Marzo de 2026
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Por Redacción Red43

Realizan tareas de mantenimiento en la Costanera Ricardo Raúl Alfonsín

La Municipalidad de Trevelin y sus Parajes solicita a los vecinos circular con precaución ante la presencia de maquinaria y ramas en el proceso de mantenimiento realizado el día de hoy.
Por Redacción Red43

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La Municipalidad de Trevelin y sus Parajes, a través de la Subsecretaría de Espacios Verdes, se encuentra realizando tareas de mantenimiento.

 

En la mañana de hoy, se realizan tareas en los jardines de los espacios públicos en Costanera Ricardo Raúl Alfonsín.

 

Se solicita a vecino y vecinas, especialmente a ciclistas circular con precaución, manteniendo una distancia prudente y atendiendo las indicaciones del personal que se encuentra trabajando en el sector.

 

La Municipalidad invita a todos los vecinos y vecinas a realizar los mismos trabajos en sus predios y frentes, de acuerdo a ordenanza vigente N° 1.695/19.

 

SL

 

 

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