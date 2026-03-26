Celulares en las cárceles: Legislatura abre un espacio de participación ciudadana

La Legislatura del Chubut, a través de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Justicia que preside la diputada María Andrea Aguilera (bloque Despierta Chubut), realizará este lunes 30 de marzo y el miércoles 8 de abril reuniones informativas para tratar el proyecto de Ley Nº 17/26, presentado por el Poder Ejecutivo, y que está referido a la prohibición del uso de celulares y dispositivos móviles por parte de personas privadas de su libertad en establecimientos penitenciarios de la provincia.



Además, como mecanismo de participación ciudadana, en la web de la Legislatura del Chubut se habilitó un espacio con un formulario para que la comunidad pueda realizar comentarios, observaciones y plantear propuestas en relación con el proyecto, al que se puede acceder en ese mismo espacio.



Al formulario se puede acceder mediante el link https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScCMs-9yWM4hfmJkHeAay0l3wnXHftaWSuQOrQE4hkVWW9M-w/viewform



Desde allí la comunidad puede acceder al proyecto de Ley mediante el siguiente enlace: https://drive.google.com/file/d/1jjmboZQF39M7g40OzS7-TnOCCw5NPQdM/view?usp=sharing



Las reuniones informativas



Las reuniones informativas de Comisión se llevarán adelante en ambos casos a las 10 de la mañana en la Sala de Plenarios “Dr. Jorge Eduardo Aubía”. Serán transmitidas en vivo por la cuenta de YouTube de la Legislatura y replicadas tanto en la página institucional como en Facebook y X.



Estarán encabezadas por el vicegobernador Gustavo Menna y por la diputada María Andrea Aguilera. Y contarán con la participación de autoridades y funcionarios del Ministerio Público Fiscal, de la Defensa Pública, del Ministerio de Gobierno, del Ministerio de Seguridad y Justicia, y de la Policía del Chubut.



Espacio en la web



En cuanto al espacio dispuesto en la web de la Legislatura para habilitar la opinión de la comunidad, se puede acceder al mismo a través del link https://legislaturadelchubut.gob.ar/proyecto-prohibicion-celulares/.

Se trata de una iniciativa que tiene como objetivo ampliar los canales de acceso a la información pública legislativa y promover una participación ciudadana responsable, informada y abierta, permitiendo que vecinos, instituciones, especialistas y actores interesados puedan acercar comentarios, aportes y observaciones sobre el contenido del proyecto.



Los comentarios recibidos serán puestos a consideración en el marco del análisis legislativo, como contribución al debate institucional llevado adelante por la Comisión de Asuntos Constitucionales y Justicia.



20 reuniones informativas



Las reuniones informativas de Comisión están previstas en el artículo 61° del Reglamento Orgánico de la Legislatura del Chubut y tienen el objetivo de conocer la opinión de la ciudadanía, personas jurídicas de carácter público o privado y organizaciones de la comunidad sobre materias y proyectos de su interés y competencia.



Desde el comienzo de la actual gestión de la Legislatura se realizaron cerca de 20 reuniones informativas organizadas por distintas Comisiones y con amplia participación ciudadana.



Entre ellas, se llevaron adelante entre 2024 y 2025 reuniones informativas por la reforma del Código Procesal Penal, por el Código Electoral del Chubut y sus leyes vinculadas, por la ley de uso medicinal del cannabis, para recibir aportes a la ley que regula las nuevas herramientas tecnológicas para su utilización en la investigación y la lucha contra los delitos complejos y la cibercriminalidad, y por la ley de Protección Integral de los Derechos de Personas Mayores.

SL