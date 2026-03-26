"Somos gente laburadora que quiere seguir laburando”

En medio del conflicto en el Casino de Esquel, los trabajadores valoraron la conciliación obligatoria dictada por la Secretaría de Trabajo, aunque remarcaron que la situación sigue siendo incierta y que esperan definiciones por parte de la empresa.

“Lo principal y destacable ahora es que ya hay una conciliación obligatoria, que nos vuelve todo para atrás. Y ahora los pasos a seguir es esperar la confirmación del horario de la reunión de hoy y escuchar solamente lo que nos pueden proponer”, señalaron.

Según explicaron, al encuentro no asistirían los dueños, sino representantes legales de la firma: “No es que viene el dueño, vienen personas legales a hablar con nosotros, no sabemos si son propuestas o información o qué”.

Además, indicaron que hasta el momento no hubo comunicación directa con la empresa: “No, lo que estoy esperando es la confirmación del horario”.

Los trabajadores remarcaron que ahora cuentan con respaldo gremial en la negociación: “Ahora sí, estuvimos todos ahí, sentimos el apoyo, realmente hoy tenemos bastante apoyo y creo que ahora no estamos solos y podemos encaminar un poco mejor las cosas”.

En ese marco, valoraron la medida oficial: “La conciliación obligatoria nos ayudó un montón a tener más tranquilidad para todos”. Sin embargo, aclararon que el contexto sigue siendo delicado: “Estamos en una situación de total incertidumbre y bueno, con todas las complicaciones que eso genera”.

Según relataron, la problemática no es nueva y se arrastra desde el año pasado: “Ya veníamos con advertencias de baja de sueldos, de días y varias cuestiones".

También hicieron referencia a un intento previo de la empresa: “El año pasado se quería presentar un procedimiento preventivo de crisis, del cual nos negamos”.

A esto se suma el impacto de la situación económica: “Como en todos lados, la crisis es generalizada… pero hoy lo que nos compete a nosotros es luchar por la parte nuestra”.

Pese al conflicto, los empleados descartaron realizar acciones que agraven la situación: “No queremos complicar las cosas, no es nuestro espíritu complicar las cosas, ni hacer piquete, ni prender fuego, ni nada. Somos gente laburadora que quiere seguir laburando”.

Por último, los trabajadores destacaron la difusión del conflicto y el acompañamiento social en este delicado momento.

R.G.