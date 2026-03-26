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26 de Marzo de 2026
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Por Redacción Red43

Trevelin: lanzan una campaña de concientización sobre la endometriosis

La Municipalidad inició una serie de publicaciones informativas para visibilizar esta enfermedad hormonal que afecta a 1 de cada 10 mujeres. El diagnóstico temprano es fundamental, ya que la detección puede demorar hasta 9 años.
Por Redacción Red43

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La Municipalidad de Trevelin y sus Parajes puso en marcha una campaña informativa orientada a la visibilización de la endometriosis, una enfermedad hormonal que afecta aproximadamente a 1 de cada 10 mujeres en edad fértil a nivel mundial.

 

La patología se produce cuando tejido similar al endometrio crece fuera del útero, lo que genera cuadros de inflamación y dolor crónico. Según los datos difundidos en la campaña, el diagnóstico de esta afección puede demorar hasta 9,5 años, lo que retrasa el acceso a tratamientos adecuados para mejorar la calidad de vida de las pacientes.

 

Entre los síntomas más recurrentes identificados para la consulta médica se encuentran:

 

-Dolores menstruales intensos y dolor pélvico o lumbar crónico.

 

-Dolor durante o después de las relaciones sexuales.

 

-Sangrados irregulares y problemas al orinar o intestinales.

 

-Dificultades para lograr un embarazo (se estima que entre el 30% y el 50% de las afectadas presentan infertilidad).

 

La iniciativa busca que la comunidad reconozca estos indicadores para fomentar el diagnóstico temprano. Desde el municipio señalaron que la información es una herramienta fundamental para abordar una enfermedad que, pese a su prevalencia, suele ser invisibilizada en los controles de salud habituales.

  


 

 

 



M.G

 

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