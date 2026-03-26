12° °
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Jueves 26 de Marzo de 2026
Logo Red43
RED43 sociedad Red43Esqueljuicio
26 de Marzo de 2026
sociedad |
Por Redacción Red43

Juicio por el robo a una distribuidora: la Fiscalía pidió condena y la defensa absolución

La fiscalía reconstruyó el plan que incluyó amoladoras y escalamiento en la distribuidora de calle Urquiza. Pruebas de geolocalización sitúan a la mujer en la ciudad al momento del hecho y vinculan su auto con la fuga de la banda.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

El juicio oral y público por el robo a la distribuidora "Bebidas del Lago" entró en su etapa final tras la presentación de los alegatos ante el magistrado interviniente. El hecho, ocurrido en el local de Urquiza 668, culminó con la sustracción de aproximadamente 10 millones de pesos mediante una operación planificada que incluyó el uso de amoladoras y escalamiento de muros.

 

La fiscalía solicitó la condena de Antonella Delva como partícipe necesaria del delito de robo agravado. Según la acusación, la mujer viajó desde Puerto Madryn para poner a disposición un vehículo Renault Fluence utilizado por los cuatro autores materiales para huir con el botín. Las pruebas presentadas incluyen registros de cámaras de seguridad, peritajes escopométricos y la geolocalización del teléfono celular de la imputada, que la ubica en Esquel durante los días del siniestro.

 

Por su parte, la defensa técnica de Delva solicitó su absolución, argumentando que existe una "orfandad probatoria". El letrado sostuvo que no hay testimonios presenciales ni evidencia científica que demuestre una conexión directa entre su asistida y las personas que ingresaron al comercio tras perforar el techo y neutralizar el sistema de alarmas.

 

Puntos clave de la investigación:

 

Vehículo: El auto involucrado fue secuestrado en la casa de la mujer en Puerto Madryn. La Brigada de Investigaciones determinó que ella abonaba el seguro del rodado desde 2023.

 

Poder adquisitivo: En los allanamientos se hallaron tickets de compras realizados días después del robo por sumas cercanas al millón de pesos, las cuales no tendrían justificación legal según el Ministerio Público.

 

Veredicto: El juez a cargo del debate comunicó que la sentencia definitiva se dará a conocer el próximo martes.





M.G

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Sin vuelta atrás: el Casino cierra sus puertas y ofrece pagar la mitad de las indemnizaciones
2
 Trabajadores del Casino: “Todavía no sabemos si vamos a cobrar”
3
 "Somos gente laburadora que quiere seguir laburando”
4
 Taccetta sobre el Casino: “No teníamos ninguna notificación sobre una situación de crisis”
5
 “Me quedan pocos días”, el dramático último testimonio de la joven que le puso fecha a su muerte
1
 Semana Santa en Trevelin: preparan la Expo Feria 2026 con artesanos y productores
2
 Oratoria con Confianza: "Estamos muy contentos de llegar por primera vez a la comarca"
3
 Escuela 705: estudiantes de 6°4° impulsan una iniciativa solidaria en los baños
4
 Confirmaron el equipo de Badminton para los Juegos de la Integración Patagónica
5
 Sin vuelta atrás: el Casino cierra sus puertas y ofrece pagar la mitad de las indemnizaciones
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -