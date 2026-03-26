Juicio por el robo a una distribuidora: la Fiscalía pidió condena y la defensa absolución

El juicio oral y público por el robo a la distribuidora "Bebidas del Lago" entró en su etapa final tras la presentación de los alegatos ante el magistrado interviniente. El hecho, ocurrido en el local de Urquiza 668, culminó con la sustracción de aproximadamente 10 millones de pesos mediante una operación planificada que incluyó el uso de amoladoras y escalamiento de muros.

La fiscalía solicitó la condena de Antonella Delva como partícipe necesaria del delito de robo agravado. Según la acusación, la mujer viajó desde Puerto Madryn para poner a disposición un vehículo Renault Fluence utilizado por los cuatro autores materiales para huir con el botín. Las pruebas presentadas incluyen registros de cámaras de seguridad, peritajes escopométricos y la geolocalización del teléfono celular de la imputada, que la ubica en Esquel durante los días del siniestro.

Por su parte, la defensa técnica de Delva solicitó su absolución, argumentando que existe una "orfandad probatoria". El letrado sostuvo que no hay testimonios presenciales ni evidencia científica que demuestre una conexión directa entre su asistida y las personas que ingresaron al comercio tras perforar el techo y neutralizar el sistema de alarmas.

Puntos clave de la investigación:

Vehículo: El auto involucrado fue secuestrado en la casa de la mujer en Puerto Madryn. La Brigada de Investigaciones determinó que ella abonaba el seguro del rodado desde 2023.

Poder adquisitivo: En los allanamientos se hallaron tickets de compras realizados días después del robo por sumas cercanas al millón de pesos, las cuales no tendrían justificación legal según el Ministerio Público.

Veredicto: El juez a cargo del debate comunicó que la sentencia definitiva se dará a conocer el próximo martes.











M.G