El Congreso Argentino de Producción Animal llega a Esquel

Se trata del principal evento nacional en la materia y, en esta edición, tendrá un valor especial: será la primera vez que se desarrolle en la Patagonia Sur. Además, se llevará a cabo en conjunto con el VIII Congreso Americano de Cunicultura, ampliando el alcance internacional del encuentro.

Este congreso es el único espacio científico del país dedicado específicamente a la producción animal, donde confluyen el conocimiento académico y la experiencia productiva. En ese ámbito se presentan investigaciones, se debaten problemáticas actuales y se generan vínculos entre distintos actores del sector, con una mirada federal que en esta oportunidad pone el foco en la realidad patagónica.

La subsecretaria de Desarrollo Productivo de la Municipalidad de Esquel, Paula Botto, destacó el impacto del evento en la región y aseguró que “la producción agropecuaria genera un gran valor, es un eje de desarrollo”. En esa línea, remarcó que el congreso permitirá “poner en valor todo el entramado científico y tecnológico que tenemos en nuestra ciudad” y anticipó que la convocatoria podría superar las 500 personas, generando un movimiento económico y turístico significativo. También subrayó que estos espacios son fundamentales para abordar desafíos actuales como la sostenibilidad, el agregado de valor y las condiciones del mercado.

Por su parte, el director de la Estación Experimental Agroforestal INTA Esquel, Nicolás Nagahama, calificó como “muy importante” la realización del congreso en la ciudad y señaló que será una oportunidad para visibilizar a nivel nacional las particularidades de la producción animal en la Patagonia Sur. Asimismo, resaltó el trabajo conjunto entre instituciones para concretar el evento y expresó su expectativa de que deje una huella en la comunidad científica y productiva.







M.G