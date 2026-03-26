Oratoria con Confianza: "Estamos muy contentos de llegar por primera vez a la comarca"

La localidad de Epuyén será sede por primera vez del taller presencial "Oratoria con Confianza", una formación intensiva de 12 horas reloj diseñada para mejorar la comunicación personal y profesional. El entrenamiento estará a cargo de los locutores y facilitadores Yago Miguens y Facundo Miranda Justo.

En diálogo con RED43, Yago Miguens destacó la llegada del taller a la zona: "Estamos muy contentos de llegar por primera vez a la comarca", afirmó, y agregó que "esta propuesta que busca brindar herramientas mejorar la comunicación y la oratoria de todo tipo de profesionales; docentes; comerciantes; artistas; referentes institucionales y trabajadores independientes".

Los capacitadores cuentan con una trayectoria consolidada en la región. Al respecto, Miguens detalló: "Contamos con más de 5 años de experiencia y cerca de 300 estudiantes en Esquel y la zona". Asimismo, explicó que la llegada a la localidad cordillerana se dio de forma orgánica: "La iniciativa surge por contacto con un referente de Epuyen y está abierta a toda persona que tenga ganas de mejorar su comunicación, ejercer liderazgo o superar el miedo a hablar en público".

Cronograma y contenidos: El taller se desarrollará en dos encuentros presenciales los domingos 12 y 26 de abril, en doble turno (de 10:00 a 12:30 y de 15:00 a 18:00 horas). El programa incluye el trabajo sobre la gestión del miedo escénico, comunicación corporal, uso estratégico de la voz y armado de discursos bajo la técnica de storytelling.

Inscripción: Debido a la modalidad práctica, el cupo está limitado a 15 participantes. La inversión es de $80.000, con opción de pago en dos cuotas. Los interesados pueden realizar consultas a los números 2945 509768 o 2945 690445, o completar el formulario en: https://acortar.link/iC0E54

M.G