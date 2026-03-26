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26 de Marzo de 2026
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Por Redacción Red43

Semana Santa en Trevelin: preparan la Expo Feria 2026 con artesanos y productores

El evento se desarrollará del 2 al 5 de abril en el Polideportivo Municipal. Con entrada gratuita, la propuesta incluirá gastronomía, artistas locales y una variada oferta de productos regionales para vecinos y turistas.
Por Redacción Red43

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En el marco de las actividades programadas para el fin de semana largo de Semana Santa, la localidad de Trevelin confirmó la realización de una nueva edición de su Expo Feria 2026. El evento tendrá lugar desde el jueves 2 hasta el domingo 5 de abril.

 

La sede del encuentro será el Polideportivo Municipal, donde los visitantes podrán recorrer los stands en el horario de 14:00 a 21:00 horas. La iniciativa está pensada como un espacio integral que reúne la identidad del "Pueblo del Molino" a través de sus artesanos, productores y propuestas gastronómicas.

 

Además de la exposición y venta de productos regionales, la feria contará con la participación de artistas de la región, brindando un marco cultural a las cuatro jornadas de actividad.

 

Desde la organización destacaron que el ingreso es libre y gratuito, invitando tanto a la comunidad local como a los turistas a disfrutar de esta propuesta que busca reflejar el trabajo y el detalle de la producción regional en un solo lugar.

 

 

 

 

 

M.G

 

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