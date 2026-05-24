La UNPSJB Esquel participó de una jornada regional sobre cannabis medicinal

La Sede Esquel de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB) formó parte de la Jornada Regional de Cannabis Medicinal, Veterinaria y Cáñamo Industrial: “Los desafíos del desarrollo productivo”, realizada en el Centro de Información Pública de Comodoro Rivadavia.

En representación de la sede Esquel, la delegada zonal y directora de la Diplomatura de Cannabis, Salud, Derecho, Producción y Gestión, la abogada María de las Nieves González, disertó durante el encuentro abordando distintos aspectos vinculados al desarrollo de esta temática.

También participaron la docente de la Facultad de Ciencias Naturales y Ciencias de la Salud, Susana Rizutto, y la graduada de la misma unidad académica, Fresca Sofrás, quienes expusieron sobre distintas perspectivas relacionadas con el cannabis medicinal y el cáñamo industrial.

Desde la universidad destacaron que la participación institucional reafirma el compromiso académico con la formación, la investigación, la extensión universitaria y el abordaje integral del cannabis desde sus dimensiones jurídicas, sanitarias, productivas, sociales y territoriales.

Asimismo, subrayaron la importancia de este tipo de jornadas de trabajo interinstitucional, que permiten fortalecer el intercambio de conocimientos y contribuir al desarrollo de políticas públicas vinculadas al sector, articulando el trabajo entre la universidad, el Estado y el ámbito productivo.

R.G