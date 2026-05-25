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Por Redacción Red43

Llega el "Gran Concierto": estos son los cinco solistas pre seleccionados

El ciclo artístico organizado por NEXO Producciones llega a su etapa decisiva, el domingo 31 de mayo en el Auditorio Municipal de Esquel.
Por Redacción Red43

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Cinco solistas locales definen su pase al "Gran Concierto" en el Encuentro Sonoro de Esquel

 

El ciclo artístico organizado por NEXO Producciones llega a su etapa decisiva, el domingo 31 de mayo en el Auditorio Municipal de Esquel.

 


Los cinco músicos locales clasificados en la categoría solista se presentarán ante un jurado de especialistas con un objetivo claro: asegurar su lugar en el escenario mayor de junio. El camino al Gran Concierto se define.

 

La jornada histórica se llevará a cabo el domingo 31 de mayo a partir de las 15:00 hs. en el Auditorio Municipal de Esquel. Allí, el público de la región podrá disfrutar y acompañar el talento de los cinco solistas finalistas:

 

Los seleccionados son Seba Lino, Santiago Masip, Chirro, Julian Acuipil y Maxi Garay.

 

El jurado técnico evaluará cada propuesta musical en vivo para otorgar las plazas directas a la gran gala del mes próximo. Además de los solistas, la jornada contará con la definición en la categoría de bandas, completando un evento único para el movimiento cultural de la zona.

 

Este encuentro busca apoyar y difundir a los jóvenes músicos de nuestra región. Con el objetivo de que nadie se quede afuera, NEXO propone entradas a un valor súper accesible:

 

Valor de la entrada anticipada: $4.000 (Precio promocional).
Reservas por teléfono / WhatsApp:
(2945) 64-5263
(011) 5757-9956
Reservas por redes sociales:
Instagram: @nexo_producciones_artisticas
Facebook: Nexo Producciones

 

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