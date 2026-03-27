Crimen de Trelew: confirman que fue un ajuste de cuentas y hay un detenido

El ministro de Seguridad y Justicia de Chubut, Héctor Iturrioz, confirmó avances en la investigación por el homicidio de Dylan Rojas, ocurrido en el barrio Planta de Gas de Trelew. En declaraciones a Radio 3, aseguró que el caso presenta indicios de haber sido un ataque premeditado. Poco después se confirmó que hay un detenido como el presunto autor del asesinato

Según detalló, durante un allanamiento realizado a primera hora de este viernes se logró la detención del presunto autor del crimen y el secuestro de elementos relevantes para la causa. “Se trabajó desde el primer momento y hay resultados concretos”, afirmó el funcionario.

Iturrioz explicó que la principal hipótesis apunta a un conflicto previo entre la víctima y el agresor. “No fue un encuentro fortuito, había conocimiento previo y problemas anteriores”, sostuvo, marcando la línea investigativa que sigue la Fiscalía.

El ministro también destacó la violencia del hecho, señalando que la víctima recibió disparos a quemarropa y por la espalda. Para el funcionario, esto refuerza la teoría de una acción planificada y no de un hecho espontáneo.

En relación al avance de la causa, remarcó que la investigación está bajo la órbita del Ministerio Público Fiscal, aunque valoró el trabajo conjunto con las fuerzas policiales para esclarecer el crimen en tiempo récord.

Finalmente, Iturrioz subrayó la importancia de continuar fortaleciendo las herramientas de investigación y prevención del delito. “Estos hechos requieren respuestas rápidas y coordinación para llevar tranquilidad a la comunidad”, concluyó.