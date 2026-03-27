Tienen que amputarle la colita y una pata: Daysi, la gatita que sufrió un calvario y necesita ayuda

Hace cuatro días vecinos de Río Gallegos contactaron a la agrupación Valentín en cada huella, debido a que apareció una gatita de un año que se encontraba muy lastimada. Apenas surgió el llamado los rescatistas no duraron en llegar al lugar y llevarla de urgencia al veterinario. “Nada nos preparó para lo que vimos” comentaron con angustia.

Luego de una evaluación del doctor Luis Reinoso, los exámenes confirman que el felino tiene fracturas severas en la pelvis, una de sus patas traseras no puede salvarse debido a múltiples heridas y su cola se encuentra completamente destruida por lo que debe someterse a una próxima cirugía que se hará este 27 de marzo.

La misma, tiene un costo de $ 300.000 y por ello están juntando aportes solidarios que permitan solventar los gastos.

Desde la agrupación aseguran que la gatita tiene posibilidad de vivir una vida digna y sin dolor. “Ya conoció lo peor del abandono, sufrió más de lo que cualquier gatita debería vivir”, indicaron.

Quienes quieran colaborar pueden hacerlo al ALIAS: VALENTIN.HUELLITAS. También se puede colaborar con alimento, mantas, piedritas y lo necesario para el cuidado de esta gatita. Los interesados pueden contactarse a través de sus redes sociales de Intagram (@valentinencadahuella) y en Facebook (Valentin Huellitas).

El tratamiento que llevará a cabo, es largo y se necesita de manera urgente un hogar de tránsito o permanente para Daysi, ya que en el lugar donde se encontraba no puede quedarse. Debe ser un hogar donde pueda recuperarse tranquila, con cuidados, atención médica y mucho amor en su postoperatorio.