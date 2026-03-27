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Por Redacción Red43

Sánchez Albornoz rechazó que los concejales trabajen ad honorem y calificó la propuesta de “elitista”

En su hora de preferencia, la concejal cuestionó la iniciativa del gobernador y advirtió que busca “disciplinar” a los cuerpos legislativos. Además, ratificó su apoyo a los trabajadores del Casino y anunció un proyecto de acompañamiento.
Por Redacción Red43

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En el marco de la segunda sesión ordinaria del año, la concejal Silvana Sánchez Albornoz utilizó su hora de preferencia para manifestar su respaldo a los trabajadores del Casino y cuestionar la propuesta del gobernador Ignacio Torres de que los concejales trabajen ad honorem.

 

“Desde esta banca reiteramos en esta hora de preferencia ese apoyo, ese acompañamiento y esa solidaridad. Presentaré en el día de hoy un proyecto de declaración de acompañamiento a los trabajadores”, expresó.

 

En segundo término, la edil introdujo “un tema que es bastante polémico, incómodo y hasta contradictorio”, en referencia a la propuesta del mandatario provincial. “Es un tema que puso en la escena chubutense el gobernador Torres la semana pasada cuando propuso que los concejales trabajemos ad honorem, o sea, sin sueldo”, señaló.

 

Sánchez Albornoz cuestionó que la propuesta esté dirigida únicamente a concejales: “Se dirigió a los concejos deliberantes. No habló ni de funcionarios ni colaboradores. No habló tampoco de diputados y diputadas”.

 

En ese sentido, agregó: “Esta propuesta le viene como anillo al dedo a los intendentes para lograr esa funcionalidad que no están logrando o dicho en otras palabras para disciplinar a nosotros, a los concejales, para amenazar”.

 

Además, la concejal aseguró: “La propuesta es una propuesta elitista porque ¿quiénes van a llegar a estas bancas si esto se cumple? Solamente aquellas personas que tengan un patrimonio ya hecho, una renta garantizada”.

 

Finalmente, propuso ampliar el debate hacia la representación dentro del Concejo Deliberante. “Tenemos que debatir sobre la composición del Concejo Deliberante y en eso me refiero a la representación”, sostuvo, y agregó que es necesario incorporar “más referentes barriales, más representantes sociales, más trabajadores y trabajadoras” para enriquecer la discusión legislativa.

 

 

 

 

R.G.

 

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