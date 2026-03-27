Chamorro pidió informes sobre el manejo de residuos y propuso mejoras a las audiencias de la Coop 16

La concejal Evangelina Chamorro, representante del Frente Vecinal Esquel, se expresó en la sesión del Honorable Concejo Deliberante del día de hoy viernes 27 de marzo.



Entre los temas abordados, se encuentra la reivindicación y actualidad del movimiento No a La Mina: “Uno de los ejemplos que es conocido no solo a nivel local, provincial, nacional, sino también internacional, ha sido el 23 de marzo, a 23 años de aquel plebiscito histórico en la ciudad de Esquel, donde la participación fue ejemplar, los vecinos hablaron con claridad, con valentía. Se dijo no a la megaminería, pero también se le dijo sí al agua, a la vida, a los territorios y al futuro”.



El paralelismo con reclamos actuales: “No solamente fue una decisión política, fue una expresión profunda de dignidad de un pueblo. Esquel marcó un camino a partir de este hecho histórico donde hablar de desarrollo no significa pensarse a cualquier costo. Renovamos el compromiso, la defensa del ambiente, la defensa por la vida, por el agua, por los territorios y por el futuro de todos nuestros vecinos y vecinas. Por ordenanza, al año siguiente de aquel plebiscito histórico, surge la ordenanza 05/2004, el Día de la Dignidad de Esquel”.



Parte de esa lucha es mantener la conmemoración, cosa que presentó dificultades en este año: “con los festejos que se organizaron a partir de vecinos y vecinas a través de la Asamblea por el No a la Mina, concluye en una acción que es un encuentro con músicos y artistas locales en el Auditorio de Esquel. ¿Qué pasó? Posterior a la marcha, se tuvo que recolectar fondos de los vecinos que estábamos en la marcha para poder pagarles las horas extras al empleado que les iba a abrir el Auditorio Municipal. Una vergüenza total”, calificó.



Otra fecha histórica reivindicada por Chamorro, fue el Día de la Memoria, Verdad y Justicia: “Es un recordatorio nuevamente que nos llena de compromiso, de lucha incansable para recordar no solo a quienes fueron desaparecidos, a quienes fueron silenciados, sino a quienes sostienen la lucha cotidianamente hace muchos años, hace 50 años exactamente. Memoria para no olvidar, para construir nuestra historia, justicia para que nunca más el horror y el terror tenga lugar en nuestra sociedad”.



Desde la institucionalidad, la concejal marcó las falencias que siguen mostrando las audiencias de la Cooperativa 16 de Octubre: “según nosotros, la pseudo audiencia pública por las tarifas de electricidad en la cooperativa, Nosotros venimos a decir desde esta banca que, si realmente quieren participación, tomen en cuenta nuestro proyecto. Uno, que es la participación a través de la banca del vecino. Allá van tres sesiones y no tenemos banca del vecino. Otro es la reglamentación de la audiencia pública, una reglamentación que permita la real participación ciudadana. Y otro proyecto que presentamos que es realmente el tema de fondo, que es la adecuación del convenio de concesión con la Coop 16, porque si realmente queremos conocer o queremos un real cambio para que se vea reflejado en los vecinos y vecinas, tenemos que meternos de fondo en la cuestión, y la cuestión es la modificación del convenio”.

Dichos proyectos, marcó, buscan solucionar las falencias públicas y privadas: “Si quieren seguir haciendo estas escenas de las cuales no participa ningún vecino, ni siquiera se enteran, bueno, es una elección. La otra elección es brindar a los vecinos las herramientas de real participación ciudadana”.



Por último, la concejal se refirió a la invitación de Taccetta a hacer un recorrido por la planta de tratamiento de residuos sólidos: “Ya hemos hecho cinco visitas, ya sabemos perfectamente el estado de la planta. Nos gustaría saber, en este caso, algunas cuestiones.



Primero, si puede dar explicaciones respecto a la vinculación entre la gerente del GIRSU y la empresa que está a cargo de la obra. Un informe completo que nos pueda brindar el GIRSU respecto del funcionamiento. Porque las calles están llenas de basura. La comunidad Nahuelpan ya hizo el planteo en la justicia. Queremos saber si implementó algún tipo de acción para remediar el daño ambiental gravoso que hay sobre la comunidad Nahuelpan. Entonces, sería interesante que brinde respuestas concretas respecto al funcionamiento de la planta”.



La concejal concluyó insistiendo con informes e información concreta.



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