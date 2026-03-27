Estaba orando en un templo evangélico y pasó lo peor: se levantó de su silla y murió

Un hecho conmocionaste ocurrió este jueves cerca de del 22:30 horas, cuando en pleno culto en una iglesia evangélica, un hombre de 67 años se desplomó de su silla y falleció.

Todo se desarrolló cuando personal policial de la Subcomisaria de barrio Inta que se encontraba realizando patrullaje, tomó conocimiento a través del Centro de Monitoreo que, en barrio Moreira II, una persona mayor se habría descompensado.

Al llegar al lugar, ubicado en calle Río Senguer N° 806, ya estaba presente una ambulancia del Hospital Zonal con un facultativo, quien relató que la persona ya se encontraba fallecida.

El hombre fue identificado como Eliseo Enrique Aguilera, y momentos antes de su muerte, según relato de testigos, se levantó de un asiento después de orar dentro de la iglesia, se descompensó repentinamente, y perdiendo el conocimiento. Tras ser examinado, se comprobó que había sufrido un paro cardíaco.