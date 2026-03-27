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27 de Marzo de 2026
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Por Redacción Red43

Estaba orando en un templo evangélico y pasó lo peor: se levantó de su silla y murió

Ocurrió en Trelew. El hombre tenía 67 años y era asiduo concurrente a una iglesia del barrio Moreira II. Se comprobó que sufrió un ataque cardíaco.
Por Redacción Red43

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Un hecho conmocionaste ocurrió este jueves cerca de del 22:30 horas, cuando en pleno culto en una iglesia evangélica, un hombre de 67 años se desplomó de su silla y falleció.

 

Todo se desarrolló cuando personal policial de la Subcomisaria de barrio Inta que se encontraba realizando patrullaje, tomó conocimiento a través del Centro de Monitoreo que, en barrio Moreira II, una persona mayor se habría descompensado.

 

Al llegar al lugar, ubicado en calle Río Senguer N° 806, ya estaba presente una ambulancia del Hospital Zonal con un facultativo, quien relató que la persona ya se encontraba fallecida.

 

El hombre fue identificado como Eliseo Enrique Aguilera, y momentos antes de su muerte, según relato de testigos, se levantó de un asiento después de orar dentro de la iglesia, se descompensó repentinamente, y perdiendo el conocimiento. Tras ser examinado, se comprobó que había sufrido un paro cardíaco.

 

 

 

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