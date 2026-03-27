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27 de Marzo de 2026
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Por Redacción Red43

Vuelco en el camino a Puerto Patriada no registró heridos

El hecho ocurrió el jueves por la noche. Bomberos acudieron al lugar tras el aviso del hospital y realizaron tareas de seguridad, mientras que los ocupantes del vehículo ya habían sido asistidos.
Por Redacción Red43

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El jueves 26 de marzo, minutos antes de las 20, se registró un vuelco sobre el camino a Puerto Patriada, tras una denuncia recibida por el hospital local.

 

Ante el aviso, se activó el toque de sirena y se despacharon al lugar los móviles 12 y 19. Al arribar, el personal constató la presencia de efectivos policiales y trabajadores municipales, además de un vehículo que se encontraba fuera de la calzada.

 

Según se informó, los ocupantes ya habían salido del rodado por sus propios medios y manifestaron no requerir asistencia, ya que serían trasladados al hospital por particulares.

 

En el lugar, los bomberos procedieron a verificar el estado del vehículo y realizaron las tareas de seguridad correspondientes, tras lo cual regresaron a la central sin registrarse novedades.

 

Además, participaron del operativo personal de Policía, GRIM, Protección Civil y Tránsito de la Municipalidad de El Hoyo.

 

 

 

 

R.G.

 

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