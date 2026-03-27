Vuelco en el camino a Puerto Patriada no registró heridos

El jueves 26 de marzo, minutos antes de las 20, se registró un vuelco sobre el camino a Puerto Patriada, tras una denuncia recibida por el hospital local.

Ante el aviso, se activó el toque de sirena y se despacharon al lugar los móviles 12 y 19. Al arribar, el personal constató la presencia de efectivos policiales y trabajadores municipales, además de un vehículo que se encontraba fuera de la calzada.

Según se informó, los ocupantes ya habían salido del rodado por sus propios medios y manifestaron no requerir asistencia, ya que serían trasladados al hospital por particulares.

En el lugar, los bomberos procedieron a verificar el estado del vehículo y realizaron las tareas de seguridad correspondientes, tras lo cual regresaron a la central sin registrarse novedades.

Además, participaron del operativo personal de Policía, GRIM, Protección Civil y Tránsito de la Municipalidad de El Hoyo.

R.G.