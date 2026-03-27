Caso YPF: Milei hablará hoy en cadena nacional tras el fallo favorable en EE.UU.

El presidente Javier Milei encabezará este viernes a las 19:00 horas una cadena nacional para referirse al fallo de la Corte de Apelaciones de Nueva York, que anuló la condena en primera instancia contra la República Argentina por la expropiación de YPF ocurrida en 2012.

El mensaje, que tendrá una duración aproximada de 10 minutos, fue grabado en el Salón Blanco de la Casa Rosada. El mandatario estuvo escoltado por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; y los ministros de Economía, Luis Caputo, y Relaciones Exteriores, Pablo Quirno, además del equipo jurídico que lideró la estrategia ante los tribunales estadounidenses.

A través de sus redes sociales, Milei calificó la decisión judicial como el "mayor logro jurídico de la historia nacional". Según detalló el libertario, la revocación total de la condena implica que el país no deberá pagar una cifra que, sumando intereses, rondaba los 18.000 millones de dólares. "Tuvimos que venir a arreglar las cagadas que hizo el inútil de Kicillof", disparó el mandatario durante un acto previo a la grabación.

La estrategia del Gobierno busca capitalizar políticamente el fallo de la jueza Loretta Preska, presentándolo como una victoria de la gestión actual y la Procuración del Tesoro, a cargo de Sebastián Amerio. El mensaje se emitirá en la previa del partido amistoso de la Selección Argentina contra Mauritania, buscando asegurar un alto nivel de encendido.

Desde el entorno presidencial destacaron que el escenario logrado tenía menos del 15% de probabilidades de ocurrencia, lo que motivó festejos y brindis en Balcarce 50 tras conocerse la noticia que libera al Estado de un compromiso financiero equivalente a la totalidad de la deuda con el FMI contraída en 2024.











M.G