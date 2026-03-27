Mantenimiento urbano: Espacios Públicos avanza con obras en la ciudad

El Secretario de Espacios Públicos, Juan Carlos Fonseca, brindó un balance de las diversas tareas de mantenimiento y obras menores que el personal municipal ejecuta en distintos puntos de la ciudad. Entre los ejes principales, destacó el avance en la pavimentación de la calle 25 de Mayo, donde se completó la segunda cuadra tras una demora por la afectación de operarios a la Plaza del Cielo.



Una de las intervenciones más relevantes de la temporada es la limpieza del Arroyo Esquel. Actualmente, los equipos trabajan en la zona de Nahuel Pan retirando sauces y sedimentos. "Estamos haciendo una limpieza general para evitar anegamientos en los momentos en que empiezan las lluvias importantes", explicó Fonseca, calificando la obra como una de las más importantes de la temporada.



El funcionario detalló un esquema de trabajo que abarca diversos sectores:

Barrio Matadero: Limpieza de desagües pluviales en el Pasaje Santa Cruz tras reclamos en las juntas vecinales.

AP Justo y Alvear: Reparación de pluviales y trabajos de pavimentación en conjunto con la Secretaría de Trabajo.

Instituciones: Tareas de electricidad, limpieza de tanques y mantenimiento en los jardines maternales de los barrios Estación, Buenos Aires, 28 de Junio y Matadero, además de la Escuela 2005.



Finalmente, Fonseca se refirió a la asistencia en la zona rural. Informó que, pese a las complicaciones con los camiones municipales, se logró abastecer a familias de Río Percy. No obstante, reconoció que aún resta completar la entrega para unas 15 familias adicionales, tarea que esperan finalizar en los próximos días.









M.G

