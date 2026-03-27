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27 de Marzo de 2026
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Por Redacción Red43

El Tanque de Tecka se sumó a la Copa Challenguer de Futbol Infantil Femenino

Jugará en la categoría 2016/17/18. El torneo se llevará a cabo desde el viernes 3 al domingo 5 de abril y lo organiza Lala Gym. Habrá una importante cobertura de este medio.
Por Redacción Red43

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Noticia de ultimo momento. Las pequeñas de El Tanque de Tecka jugarán en la tercera edición de la Copa Challenguer de Futbol Infantil Femenino, torneo organizado por el Club Social y Deportivo Lala Gym.

 

A pesar que se había hecho el sorteo de las zonas de las categorías más grandes, desde la localidad de Tecka consultaron a María Laura Hernández la posibilidad que participen con la categoría 2016/17/18 y, de esta manera, se sumaron a este certamen donde jugarán todas contra todas.

 

 

Por ello serán 28 los equipos que tomarán parte de esta tercera edición de la Copa Challenguer de Futsal Infantil femenino, torneo que se jugará desde el viernes 3 al domingo 5 de abril tanto en el Gimnasio Municipal de Esquel como en el SUM de la Escuela 112.

 

Tomarán parte equipos de Comodoro Rivadavia, Trelew, Rio Mayo, Lago Puelo, Epuyén, El Bolsón, Gualjaina, Tecka, Gobernador Costa, Rio Pico, Trevelin y Esquel

 

 

Debemos remarcar que en las categorías más grandes, clasificarán las dos primeras de cada una de las zonas para cruzarse en semifinales, en tanto en las categorías donde hay zona única, jugarán todas contra todas, por puntos.

 

Tras el sorteo realizado en la jornada del miércoles por la noche en el local comercial de Alto Pollo, las zonas en cada una de las categorías quedaron formalizadas de la siguiente manera:

 

 

CATEGORÍA 2010/11

 

Zona 1: Austral de Esquel, Vikingas de Epuyén, Juventus de Trelew y Escuela de Fútbol Infantil de Rio Mayo.

 

Zona 2: Lala Gym, Torino de El Bolsón, JM de Comodoro Rivadavia y Fontana de Trevelin

 

 

CATEGORÍA 2012/13

 

Zona 1: Lala Gym de Esquel, Fontana de Trevelin, Juventus de Trelew y Frontera de Lago Puelo.

 

Zona 2: San Martín de Esquel, Vikingas de Epuyén, Municipalidad de Gobernador Costa, JM de Comodoro Rivadavia y Las Leonas de Rio Pico.

 

 

CATEGORÍA 2014/15

 

Zona única: Lala Gym, San Martín de Esquel, Las Leonas de Rio Pico, JM de Comodoro Rivadavia y Entre Amigos de Esquel.

 

 

CATEGORÍA 2016/17/18

 

Zona única: Lala Gym de Esquel, Las Leonas de Rio Pico, Panteras de Comodoro Rivadavia, JM de Comodoro Rivadavia, Malvinas Argentinas de Gualjaina y El Tanque de Tecka.

 

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