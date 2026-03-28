YPF: el fallo que revoca la expropiación “reivindica la posición que tomó el gobernador Torres”

El vicegobernador Gustavo Menna afirmó que el fallo de la Justicia de EE.UU. que benefició a la Argentina en el caso YPF, al revocar la sentencia de primera instancia por la expropiación de la empresa, “reivindica la posición que tomó el Gobierno del Chubut”, a través del gobernador “Nacho” Torres, que el año pasado impulsó una ley, aprobada por la Legislatura, por la cual la Provincia quedó ratificada como accionista de la petrolera.

“Hace casi un año, el gobernador Torres tomó una iniciativa que se plasmó en la Ley XVII N° 163, de julio de 2025, donde se ratificó el acuerdo entre Nación y las provincias petroleras que inexplicablemente había quedado cajoneado en 2012”, explicó Menna en declaraciones periodísticas.

Por medio de ese acuerdo, “Chubut, como las demás provincias petroleras, se hacía de parte de las acciones de YPF. Y por esa condición de accionista de YPF era una perjudicada directa, porque la jueza Loretta Preska también había ordenado la inmovilización y el embargo de los activos. Eso iba a afectar a Chubut”, agregó.

*Provincia adelantada*

“Por eso, el gobernador envió aquel proyecto de ley, que la Legislatura aprobó. En uno de esos artículos le encomienda al Poder Ejecutivo hacer los planteos coadyuvantes en la Justicia de Nueva York, cosa que la Provincia hizo. Y fue una adelantada de todas las provincias petroleras”, precisó Menna.

“Esos argumentos también sirvieron para esta decisión. En primer lugar, porque fueron un respaldo al posicionamiento del Estado argentino. Pero además fue para poner a salvo la porción de ese capital, que no era de del Estado argentino, sino de la Provincia del Chubut”, añadió.

*Trabajo jurídico*

Menna indicó que la condena indemnizatoria de la jueza Preska “a valor actualizado, era del orden de los 16 mil millones de dólares. Hubiese sido un verdadero desastre para el país. Y la Cámara de Apelaciones dio vuelta ese fallo con argumentos muy de fondo”.

“Creo que hubo un reconocimiento todo el trabajo jurídico que viene haciendo el Estado argentino para defenderse. No es de un Gobierno en particular, sino que es un trabajo sostenido desde que los fondos buitre compraron el juicio que en su momento había iniciado el grupo Eskenazi”, mencionó.

En este contexto el vicegobernador reconoció “el trabajo que se hizo inicialmente, el que planteó la estrategia”, ya que “en un juicio es muy determinante la posición que se asume, en el caso de ser demandado, desde la contestación misma de la demanda”.

Esta posición fue diseñada en 2017 por el entonces procurador general del Tesoro, Bernardo Saravia Frías, recordó Menna. “Como es lógico, después los gobiernos que siguieron al de Cambiemos le dieron una continuidad”, recordó.

Ahora, los jueces Denny Chin, José Cabranes y Beth Robinson, de la Cámara de Apelaciones de Nueva York, revocaron la sentencia del tribunal de distrito en lo referido a los reclamos contra la Argentina. Y confirmaron su desestimación, al considerar que no eran admisibles conforme al derecho argentino.

La sentencia que condenaba a la Argentina, enfatizó Menna, “ponía en riesgo el patrimonio de las provincias con acciones en la compañía, porque había expropiado el paquete mayoritario, del 51% del total. Y de 51%, la ley de expropiación y los acuerdos celebrados en 2012 le daban el 49% a las provincias petroleras. Entre ellas, la nuestra”, puntualizó Menna.

Por eso, agregó, el gobernador “no ahora que todo el mundo habla de esto, sino cuando la situación era mucho más compleja y era una amenaza no solo para el patrimonio argentino sino para el patrimonio de la provincia, tomó esa medida, se dictó esa ley. Y Chubut hizo su presentación coadyuvante en la Justicia de Nueva York”.

Por ello, “podemos decir que somos parte de la gestación de esta decisión trascendente de la Cámara Federal de apelaciones del distrito de Nueva York”, cerró Menna.