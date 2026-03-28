“Para participar en un Torneo Panamericano, primero deberán venir a Esquel”

El tema es sencillo. Para estar en el Seleccionado Argentino Juvenil de Escalada y participar en los grandes Torneos Internacionales, hay una escala previa que, si o sí, no pueden faltar.

Y esa escala es en Esquel, deberán hacerlo en el Campeonato Argentino de Escalada Deportiva, modalidad Boulder, que se llevará a cabo en las instalaciones del Club Andino desde el viernes 1 hasta el domingo 3 de mayo.

En este torneo participarán los mejores escaladores del país para buscar una plaza en los Panamericanos, en el Mundial y también para ser parte de la Selección Argentina de Escalada.

“Por eso es tan importante para nosotros este torneo, pero además está vinculado también a una actividad que excede lo deportivo”, destacó Nahuel Niseggi en la conferencia de prensa donde se presentó tanto la competencia de Escalada, como el Patagónico de Esquí que se hará en el mes de septiembre en La Hoya.

“Quería destacar que serán muchas las delegaciones que vendrán a Esquel por primera vez y se van a quedar un tiempo más en la zona, aprovechando que tenemos distintos atractivos para la escalada al aire libre, como lo es Piedra Parada”.

Niseggi señaló que “nosotros tenemos federados más de 20 atletas en todas las categorías”. El Club Andino Esquel, que está asociada a la Federación Argentina del Andinismo. “Es el único club en la provincia asociada a la FASA y también en otras provincias utilizan la estructura del Club Andino, se identifican con el Club Andino y también van a estar compitiendo con nuestra camiseta, así que esperamos una gran participación”, remarcó además.

En relación al torneo argentino de Escalada Deportivo debemos señalar que solo es para categoría juvenil.

“Nosotros de acá, en nuestra sede de Esquel tenemos ocho atletas que participarán del Torneo Argentino. La mayoría lo ha hecho a nivel nacional y con muy buenos resultados, siempre tenemos finalistas, así que bueno, al ser una categoría juvenil, todos los años se renuevan las proyecciones, porque ya sabemos que los chicos crecen y tienen un objetivo de entrenamiento”.

“Las categorías que vienen son muy parejas, pero tenemos la certeza que vamos a hacer un excelente torneo y esperamos que se nos dé la posibilidad de tener algún campeón nacional o algún podio nacional que sea de nuestra ciudad, por todo el esfuerzo que hemos hecho en este tiempo”.