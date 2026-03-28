Todo listo para la Fiesta de los Viñedos en Trevelin

La Municipalidad de Trevelin y sus Parajes, a través de las Secretarías de Producción, Turismo y Cultura, junto a productores vitivinícolas de la región, invita a la comunidad y a visitantes a participar de la FIVIT – Fiesta de los Viñedos de Trevelin, que se desarrollará los días 10, 11 y 12 de abril con una nutrida agenda de actividades que combinan capacitación, experiencias y propuestas culturales.

La presentación oficial de la fiesta se realizó en el viñedo y bodega Contra Corriente, y contó con la presencia del intendente Héctor Ingram, junto al secretario de Producción, Nicolás Ewdokimoff; la secretaria de Turismo, Cintia Figueroa; y el secretario de Cultura, Gustavo de Vera.

También acompañaron productores vitivinícolas de la región, entre ellos Sergio Rodríguez, junto al enólogo Emmanuel Rodríguez, de Viñas del Nant y Fall; el sommelier Alfio Sandoval, de Contra Corriente; y el productor y propietario de Chacra Baruk, Omar Daher, impulsor del vino “Vino de Dos Mundos”. En representación del conjunto de productores, fueron ellos quienes llevaron adelante la presentación de la fiesta, detallando sus distintas instancias y las actividades que se podrán realizar en cada viñedo.

En ese marco, Sergio Rodríguez destacó el crecimiento del sector y el posicionamiento de los vinos de Trevelin, recordando que Viñas del Nant y Fall fue el primer viñedo en iniciar la producción en la región y que, junto a Emmanuel, acompañan a los productores más recientes en su desarrollo. Además, subrayó la importancia del trabajo articulado entre el sector público y privado para consolidar la producción vitivinícola.

Por su parte, Cintia Figueroa enfatizó el impacto integral del evento, señalando que la FIVIT involucra al sector gastronómico, hotelero, organizadores de eventos, empresas de transporte y comercios locales, e invitó a toda la comunidad a apropiarse de la fiesta.

En cuanto a la programación, Nicolás Ewdokimoff detalló que la apertura será el viernes 10 de abril en el Salón Central, con una jornada orientada al fortalecimiento del sector. Allí se brindarán capacitaciones destinadas a prestadores turísticos y productores vitivinícolas, organizadas junto al Ministerio de Producción de la provincia, promoviendo la profesionalización de la actividad.

Durante esa misma jornada se desarrollará el espacio “Brindo por el error”, a partir de las 19hs, una propuesta innovadora en la que referentes del sector compartirán experiencias, desafíos y aprendizajes que formaron parte del camino hacia la producción de vinos de calidad, reconocidos a nivel nacional e internacional. La jornada culminará con una degustación a cargo de las bodegas participantes.

Las actividades continuarán el sábado 11 y domingo 12 con visitas guiadas a diferentes viñedos de la región. Para facilitar el acceso, la Secretaría de Turismo dispondrá de traslados para quienes deseen participar, debiendo acercarse previamente a la oficina para informarse y realizar la reserva.

Hasta el momento, los viñedos que abrirán sus puertas en el marco de la FIVIT son: Callejón del Viento, Casa Yagüe, Chacra Baruk, Contra Corriente, CuestArriba, Valle del Guardián y Viñas del Nant y Fall, consolidando una propuesta diversa que refleja la riqueza productiva del territorio.

En ese contexto, Omar Daher compartió su recorrido personal dentro del mundo vitivinícola, marcado por una larga historia de procesos truncados y situaciones adversas que, lejos de detenerlo, se convirtieron en aprendizaje. Destacó que nunca bajó los brazos y que, incluso en los momentos más difíciles, encontró en el vino una forma de unir su formación en microbiología con una profunda pasión. Ese camino de perseverancia es el que hoy le permite concretar la presentación oficial de su “Vino de Dos Mundos”.

El secretario de Cultura, Gustavo de Vera, detalló que el cierre será el domingo 12 con la “Peña de los Viñedos” en el Club Fontana, a partir de las 19 horas, un evento que reunirá música, danza y tradición, con la presentación de la reconocida artista Milena Salamanca, junto a Surco Dúo, los hermanos Cañumir y cuerpos de ballet de Trevelin y sus parajes.

En un mensaje dirigido a la comunidad, Alfio Sandoval destacó el crecimiento sostenido de la actividad vitivinícola en la región, señalando que actualmente Trevelin cuenta con cerca de 20 viñedos en producción y convocando a los vecinos a apropiarse de esta celebración: “La FIVIT vino para quedarse”.

Emmanuel Rodríguez enfatizó que la producción vitivinícola no es un proceso sencillo, sino un camino sinuoso que depende en gran medida de múltiples factores: el clima, las características del suelo, la salud de las plantas, el cuidado, el tiempo y la dedicación que se le brinda a las vides, especialmente en estas latitudes. Sin embargo, remarcó que la obtención del producto final —esa primera botella, resultado del esfuerzo constante— es lo que hace que todo valga la pena.

Finalmente, el intendente Héctor Ingram remarcó la importancia del acompañamiento al sector privado y agradeció a quienes continúan invirtiendo en el desarrollo del enoturismo y la producción local, apostando al crecimiento de Trevelin y sus parajes.

De esta manera, la FIVIT se posiciona como un espacio que pone en valor la producción vitivinícola local, fortalece el turismo y celebra la identidad cultural de Trevelin, invitando a vivir una experiencia única en el corazón de la cordillera.