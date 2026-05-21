Naufragó y en una isla provocó un incendio: sobre las cenizas escribió S.O.S. y logró ser rescatado

Un hombre de 67 años fue rescatado por la Guardia Costera de Estados Unidos después de quedar varado en la isla Santa Rosa, en California, tras el naufragio de su velero, en medio de un enorme incendio forestal. Los rescatistas lograron localizar al hombre después de detectar la señal “SOS” que había escrito sobre las cenizas en medio del terreno quemado.

En ese sentido, las autoridades investigan si el fuego comenzó cuando el marinero disparó bengalas de emergencia para pedir ayuda luego de encallar en una zona rocosa.

La Guardia Costera recibió el aviso sobre una embarcación destruida alrededor de las 9:45 de la mañana de este viernes. Según informó el suboficial Kenneth Wiese, portavoz del organismo, dos personas que navegaban cerca de la isla reportaron haber visto restos del velero sobre la costa.

Las tareas de búsqueda y rescate se realizaron en medio del humo y del avance de las llamas sobre la isla Santa Rosa. Finalmente, una tripulación aérea logró localizar al hombre y evacuarlo en helicóptero hasta el aeropuerto de Camarillo.

Las autoridades confirmaron que no sufrió heridas graves pese a haber pasado varias horas aislado en el lugar. “Estamos muy agradecidos de que esté bien”, declaró Wiese después del operativo de rescate.

Las imágenes difundidas por la Guardia Costera de Estados Unidos mostraron la palabra “SOS” marcada sobre el suelo calcinado. Esa señal permitió orientar parte del operativo en una zona afectada por la baja visibilidad y el humo generado por el incendio forestal. La tripulación de un helicóptero MH-60T Jayhawk de la Estación Aérea de Ventura participó del rescate.

Según funcionarios del Servicio de Incendios Forestales de Estados Unidos, el fuego fue detectado por primera vez alrededor de las 5 de la mañana del jueves por una aeronave que sobrevolaba la isla. Ese reporte ocurrió varias horas antes de que la Guardia Costera recibiera la denuncia formal sobre el naufragio.

Funcionarios de la Estación Aérea de Ventura deslizaron que “el marinero disparó bengalas de emergencia para pedir ayuda, lo que provocó inadvertidamente un incendio forestal”.

El incendio forestal avanzó sobre el sector sudeste de la isla Santa Rosa y obligó a cerrar el acceso al público durante el resto de la semana. Las personas que tenían reservas en el campamento Water Canyon fueron notificadas por correo electrónico sobre la suspensión de actividades. Al menos hasta el martes por la tarde, el fuego había arrasado más de 16.600 acres en la isla ubicada dentro del Parque Nacional de las Islas del Canal.

Más de 70 bomberos fueron desplegados para intentar contener el incendio. Las tareas se desarrollan en simultáneo con otros focos activos en California continental, entre ellos el incendio Sandy, en Simi Valley, que destruyó al menos una vivienda y obligó a realizar evacuaciones.

“Hoy se han declarado nuevos incendios forestales en la parte continental, que se han convertido inmediatamente en la prioridad”, señaló el Servicio de Parques Nacionales durante una actualización sobre el operativo.

Hasta el momento, confirmaron la destrucción de dos estructuras históricas de la isla: el cobertizo de equipos Johnson’s Lee y la cabaña del campamento Wreck Line. No se reportaron personas heridas por el avance del incendio.