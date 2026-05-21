Otra falla en Vaca Muerta se cobró tres vidas: explotó un camión repleto de combustible

Un nuevo accidente fatal en un yacimiento petrolero enlutó este miércoles al sur de Mendoza: una explosión en un camión cisterna cobró la vida de tres trabajadores en la Base de Chachahuén, ubicada en el distrito de Pata Mora, a pocos kilómetros del límite con Neuquén.

El siniestro ocurrió cerca de las 19.40 en un vehículo perteneciente a la empresa TSB y generó un amplio operativo de emergencia en una zona estratégica para la actividad hidrocarburífera vinculada a Vaca Muerta.

De acuerdo con la información difundida por la Policía y la Fiscalía de Mendoza, la explosión afectó de lleno a los operarios que estuvieron en el lugar al momento del hecho.

Dos de ellos perdieron la vida prácticamente en el acto, mientras que una tercera víctima fue trasladada de urgencia al hospital de Rincón de los Sauces, en la provincia de Neuquén, donde falleció a causa de la gravedad de sus heridas.

Las identidades de las víctimas fatales no fueron difundidas de manera oficial. Tras el siniestro, personal policial, bomberos y equipos médicos llegaron hasta la base operativa para controlar la situación y asistir a los trabajadores afectados.

Las autoridades lograron contener el incendio que se desató a raíz de la explosión antes de que las llamas alcanzaran otros sectores del complejo. "El fuego quedó circunscripto al área del vehículo y no se propagó a las instalaciones lindantes", confirmaron desde el organismo judicial.

La complejidad geográfica del lugar y la escasa señal de comunicación en la zona dificultaron las tareas de rescate durante gran parte de la noche. El caso quedó bajo la órbita de la Fiscalía de Mendoza, que abrió actuaciones para determinar el origen del accidente.

Los investigadores se abocaron a establecer si el siniestro tuvo su causa en una falla mecánica, un desperfecto operativo o algún inconveniente relacionado con la manipulación de combustible.

La tragedia ocurrió en Pata Mora, una zona alejada ubicada a unas dos horas y media de la ciudad de Malargüe y muy cercana a la localidad neuquina de Rincón de los Sauces, epicentro de la actividad petrolera de la región.

El hecho conmocionó a los trabajadores del sector hidrocarburífero y volvió a poner en foco las condiciones de seguridad en las bases operativas vinculadas a la explotación de Vaca Muerta