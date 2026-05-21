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21 de Mayo de 2026
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Por Redacción Red43

Mañana se cierran las inscripciones para el Duatlón Infantil de El Maitén

Se correrá el domingo 24 de mayo. Habrá premios para los tres primeros de cada categoría
Por Redacción Red43

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No debe haber un programa más lindo para un fin de semana, que compartir en familiar en la localidad de El Maitén. Y más si los peques realizan una actividad deportiva, al aire libre, en familia.

 

Y el Mini Duatlón es la excusa perfecta para estar en El Maitén en un “Fin de Semana Patrio”.

 

Precisamente el domingo 24 de mayo, a las 11 horas, se desarrollará una competencia de Duatlón Infantil donde tomarán parte nenes y nenas desde Pata Pata hasta los 14 años, en distintas categorías y distancias.

 

 

Esta competencia para los más peques está organizada por la Escuelita de Mountain Bike Infantil, a cargo de Lucas Jones y tiene el firme apoyo de la Dirección de Deportes de El Maitén, como así también del ente provincial Chubut Deportes.

 

El costo de inscripción para participar de esta fiesta deportiva es de 5 mil pesos, donde está incluido el seguro, el kit de corredor y la medalla finisher, en tanto habrá trofeos para los tres primeros de cada una de las categorías.

 

 

Obviamente que las distancias, tanto de trote como de ciclismo, dependerá de cada una de las categorías y, a modo de cierre, habrá también una nueva competencia, pero ahora sumándose los padres haciendo ellos la parte de trote y los peques, solo la parte de Mountain Bike.

 

Esta competencia se desarrollará en la zona de la pista de atletismo y sectores del pinar, en tanto quienes quieran tener mayores precisiones podrán comunicarse al 2945 469212.

 

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