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29 de Marzo de 2026
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Por Redacción Red43

Provincia avanza con la planificación de obras para Camarones durante este 2026

La construcción de una cisterna de 500.000 litros para fortalecer el sistema de almacenamiento de agua, la finalización de viviendas tutelas y la instalación de césped sintético en la cancha de fútbol local, son parte.
Por Redacción Red43

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El Gobierno del Chubut avanza con la planificación de obras clave durante este 2026 con beneficio directo para el desarrollo de la localidad de Camarones. 

 

En ese sentido el secretario de Infraestructura, Energía y Planificación de la provincia, Hernán Tórtola, recibió a la intendenta Claudia Loyola, con quien mantuvo un encuentro de trabajo en el que ambos analizaron el estado de situación y los plazos de ejecución de las obras proyectadas para el año 2026.

 

 

Viviendas, agua potable y deporte

 

Durante la reunión se realizó un repaso detallado de cada una de las intervenciones planificadas, priorizando aquellas que tendrán un impacto directo en la calidad de vida de los vecinos de la localidad.

 

Entre las obras destacadas se encuentran la finalización de las viviendas tuteladas, la construcción de una cisterna de 500.000 litros para fortalecer el sistema de almacenamiento de agua y la instalación de césped sintético en la cancha de fútbol local.

 

Estos proyectos ya se encuentran planificados y presupuestados, con previsión de inicio durante el transcurso de este año, consolidando una agenda de infraestructura estratégica para la localidad.

 

En ese marco, también se abordó la situación del agua en Camarones, una de las principales preocupaciones de la comunidad. Se analizaron las acciones que se vienen desarrollando de manera articulada con distintas áreas del Gobierno Provincial, así como nuevas propuestas de intervención directa orientadas a mejorar tanto la cantidad como la calidad del recurso disponible.

 

 

Trabajo coordinado

 

Al respecto, la intendenta Claudia Loyola destacó que “estamos trabajando de manera coordinada con el Gobierno Provincial para garantizar que cada una de las obras proyectadas pueda avanzar en los tiempos previstos. Son inversiones fundamentales para el crecimiento de nuestra localidad y para mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos”.

 

Asimismo, agregó que “sabemos que el agua es una prioridad para Camarones. Por eso estamos gestionando y proponiendo soluciones concretas que nos permitan mejorar el abastecimiento y la calidad del servicio, con una mirada a corto y largo plazo”.

 

Finalmente, Loyola remarcó la importancia de sostener una planificación ordenada y con objetivos claros. “Tenemos una agenda de trabajo definida, con obras que no solo responden a necesidades actuales, sino que también proyectan el desarrollo futuro de nuestra comunidad”.

 

 

R.G.

 

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