Trevelin conmemora Malvinas con un torneo de ajedrez abierto a la comunidad

En el marco del Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, la Municipalidad de Trevelin y sus Parajes, a través de la Secretaría de Deportes, impulsa una agenda de actividades deportivas destinadas a mantener viva la memoria, el respeto y el reconocimiento hacia quienes defendieron la soberanía nacional.

Dentro de estas propuestas, se destaca el Torneo de Ajedrez “Héroes de Malvinas”, una iniciativa que une el deporte con la reflexión y el encuentro entre vecinos.

El certamen se llevará a cabo el sábado 11 de abril en el CEDEM de Trevelin. Las inscripciones abrirán a las 10:00 horas y el inicio de las partidas está previsto para las 10:30.

El torneo se disputará bajo el sistema suizo a siete rondas, con un ritmo de juego de 10 minutos por partida, lo que permitirá una jornada ágil y competitiva, abierta a jugadores de distintos niveles.

La organización está a cargo de la Secretaría de Deportes municipal en conjunto con Ajedrez Trevelin, en un trabajo articulado que busca fortalecer el desarrollo de esta disciplina en la localidad.

Desde el área invitan a toda la comunidad a sumarse y acompañar la actividad, destacando que no solo promueve el deporte, sino que también rinde homenaje a los héroes de Malvinas.

Para consultas, los interesados pueden comunicarse con Walter Sierra al 2945-695264.

R.G.