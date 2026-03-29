15°
16°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Domingo 29 de Marzo de 2026
Logo Red43
RED43 opinion
29 de Marzo de 2026
opinion |
Marisa Gomez

Jesusa de Jacobacci

Columna literaria por Marisa Gomez.

Escuchar esta nota

Jesusa levanta la cabeza y la mirada se pierde entre los huecos que deja la cortina. Acaricia los brazos de la silla mecedora y se hamaca al compás de la caída de la nevisca, lentamente. Acomoda la manta que le cubre las piernas, se queda mirando sus manos y después vuelve a levantar el mentón para dejar sus ojos quietos en la ventana. 

 

Afuera todo se va cubriendo de blanco. 

 

Se le escapa una sonrisa y recuerda cuando pasaba su mano por la mesa de madera de la cocina y esparcía sobre ella el paquete de harina para que se formara una nube que Martina, su nieta, adoraba y se ponía a bailar antes que la harina se depositara en el piso.

 

Jesusa se acomoda el gorro de lana, se levanta de la mecedora y camina rengueando hasta la cómoda, va y viene. ¡Cuántos inviernos pasaron juntas! Regresa con paso corto hacia la ventana, se apura porque cree escuchar la voz de su nieta, esa vocecita chillona y a la vez dulce, cuando se empeñaba en que su muñeco de nieve fuera el más lindo de Ingeniero Jacobacci, pueblo que recibió a Jesusa desde los tres años cuando llegó con su padre y tíos desde España. Su madre había fallecido en el viaje y al año, su padre se casó con una prima a la que Jesusa siempre llamó mamá. 

 

Corre la cortina, apoya la nariz en el vidrio helado y sus ojos se quedan fijos en los pinos que hoy están blancos como ese invierno de agosto que nevó y nevó. Las clases se había suspendido y Martina se pasó todo el mes con ella. Tomaban mate y más mate, ponían leña al fogón y ella buscaba la lata de dulce de batata y enterraba la cuchara grande para sacar grasa que después tiraba en el hueco que había hecho en la harina. 

 

Se mira las manos y empieza con ese movimiento de los dedos, el que unía la grasa y la harina. Después tiraba chorritos de agua caliente, mientras su nieta amasaba, hacía bollitos y escuchaba las historias que Jesusa le contaba de Balboa en España, que había oído de chica. Y al terminar le decía, prometeme que algún día, cuando seas más grande, vas a viajar al pueblito de mi madre. Y Martina le decía, sí abuela. Te lo prometo.

 

El resplandor le cierra los ojos. Escucha lejos la voz del locutor de Radio Nacional, sale el sol y empieza el deshielo.

 

Sonríe mientras se ve amasando, haciendo un bollo, rompiéndolo en varios pedazos, volviéndolo a unir, volviéndolo a amasar, a tirarlo sobre la mesa, y recuerda las fiestas de las peladas de ojos y la esquila y a Martina que la seguía como los borregos guachos…Las tortas fritas calentitas que le llevaba para despertarla y las ovejas bebés, chiquitas como ratones que ella cuidaba y le daba la mamadera.

 

Jesusa se sienta en la mecedora, se vuelve a mirar las manos y se ve agarrando el primer bollo para amasarlo, estirarlo y volverle a pasar el palo que a cada rato limpiaba con su mano, preparar la olla con aceite, llevarla al fuego, tirarle los cuadrados de masa y mirar como poco a poco se hinchaban. 

 

Por momentos ríe, pero también llora como una nena, cuando cree escuchar unos golpes en la puerta.  

 

–Martina, ¿sos vos? 

 

 

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Conmoción en Tecka por la muerte de un hombre
2
 Congreso del PJ: “Producción y trabajo, no hay otra solución”
3
 Esquel podría recibir una importante inversión hotelera internacional
4
 “Hay una sola opción a nivel nacional que tiene la posibilidad de revertir el daño”
5
 Concejales ad honorem: fuerte respaldo en encuesta y rechazo político en Chubut
1
 Fatal accidente náutico en Epuyén: un muerto tras el vuelco de dos veleros
2
 Provincia avanza con la planificación de obras para Camarones durante este 2026
3
 Enrique Antonio Trifilio QEPD
4
 Esquel se suma a la concientización sobre el autismo con un encuentro inclusivo en la Plaza del Cielo
5
 Jesusa de Jacobacci
Opinión
opinion |
Por Red43 -
opinion |
Por Red43 -
Opinión
opinion |
Por Red43 -
opinion |
Por Red43 -
Opinión
opinion |
Por Red43 -
opinion |
Por Red43 -