12°
12°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Martes 03 de Marzo de 2026
Logo Red43
RED43 sociedad Esquel
03 de Marzo de 2026
sociedad |
Por Redacción Red43

La Cooperadora del HZE recibió elementos donados por particulares

"Cuando alguien decide donar pensando en las necesidades reales, no beneficia a un solo sector… ¡beneficia a muchos servicios al mismo tiempo!", explicaron desde sus redes sociales.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

La Cooperadora del Hospital Zonal de Esquel agradeció las donaciones particulares realizadas por Claudia Lia Melidoni y a Cecilia Martínez Migueles.

 

A través de sus redes sociales, remarcaron la importancia de estos aportes voluntarios, que se distribuyeron entre distintas áreas del hospital, puntualmente Farmacia, Rehabilitación, Pediatría y Ropería : "hoy cuentan con más recursos gracias a este enorme gesto solidario".

 

El Servicio de Farmacia recibió 2 cajas de medicamentos y 5 bolsones de algodón esterilizado

 

El Servicio de Rehabilitación recibió 3 elevadores para inodoro, 2 andadores y un bastón regulable.

 

En tanto el Servicio de Pediatría ahora cuenta con una silla de ruedas más.

 

Y en el espacio de Ropería incorporan 3 bolsas con sábanas, fundas y toallones, y  3 almohadas.

 

"Cuando alguien decide donar pensando en las necesidades reales, no beneficia a un solo sector… ¡beneficia a muchos servicios al mismo tiempo!", remarcaron desde la Cooperadora, invitando nuevamente a los vecinos y vecinas a acercarse.

 

SL

 

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Los Fundamentalistas en Comodoro: Fecha confirmada y preventa de entradas
2
 Idiomas en la Universidad: Abren inscripciones en la Unidad de Lenguas de la UNPSJB
3
 Seguridad en alerta: La Policía de Esquel refuerza controles por el Último Primer Día
4
 Pala Ancha en Esquel: El grupo llega por primera vez a la Sociedad Española
5
 Eclipse lunar total: El espectáculo de la "Luna de Sangre" llega este martes
1
 Voraz incendio en El Hoyo: El fuego avanzó sobre una vivienda
2
 La UCR ratificó su apoyo a Torres y tildó de "traición" la fractura del bloque
3
 Capacitación en Esquel: Abren las inscripciones para talleres de poda de árboles
4
 Esquel: De Leonardis anunció una capacitación gratuita sobre "Ciudadanía Ambiental"
5
 Economía Circular en marcha: Esquel reinserta 385 toneladas de residuos al mercado
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -