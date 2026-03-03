La Cooperadora del HZE recibió elementos donados por particulares

La Cooperadora del Hospital Zonal de Esquel agradeció las donaciones particulares realizadas por Claudia Lia Melidoni y a Cecilia Martínez Migueles.

A través de sus redes sociales, remarcaron la importancia de estos aportes voluntarios, que se distribuyeron entre distintas áreas del hospital, puntualmente Farmacia, Rehabilitación, Pediatría y Ropería : "hoy cuentan con más recursos gracias a este enorme gesto solidario".

El Servicio de Farmacia recibió 2 cajas de medicamentos y 5 bolsones de algodón esterilizado

El Servicio de Rehabilitación recibió 3 elevadores para inodoro, 2 andadores y un bastón regulable.

En tanto el Servicio de Pediatría ahora cuenta con una silla de ruedas más.

Y en el espacio de Ropería incorporan 3 bolsas con sábanas, fundas y toallones, y 3 almohadas.

"Cuando alguien decide donar pensando en las necesidades reales, no beneficia a un solo sector… ¡beneficia a muchos servicios al mismo tiempo!", remarcaron desde la Cooperadora, invitando nuevamente a los vecinos y vecinas a acercarse.

SL