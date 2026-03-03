Observación de aves: el grupo local que crece y suma casi 100 integrantes

El doctor en Ciencias Forestales y fotógrafo Héctor Gonda celebró el presente del grupo de observadores de aves que funciona en la zona y que, según contó, no deja de sumar participantes.

“Mirá 98 miembros somos en este momento, yo pensaba que podíamos ser 50 y estamos casi en 100”, afirmó al referirse al crecimiento del espacio. Si bien explicó que el núcleo más activo ronda entre 10 y 15 personas, señaló que en actividades especiales pueden reunirse “20 o 30 a colaborar”.

Gonda subrayó además los beneficios de la actividad al aire libre: “Ya hace varios años se ha demostrado que la gente que sale a observar aves y que disfruta de la naturaleza, realmente vive más años que los que no lo hacen, aunque te parezca mentira”, sostuvo, y remarcó que se trata de conclusiones “basadas en estudios a nivel mundial”.

Para el especialista, la propuesta va más allá de identificar especies. “Es una actividad sumamente reconfortante”, explicó. Y agregó: “Uno sale a ver aves, pero también disfruta del ambiente, disfruta del día, disfruta del paisaje, es una combinación de muchas cosas”.

El grupo, conocido como “Pajareando” y vinculado al COA Diucon, no tiene una periodicidad fija en sus salidas, por lo que recomienda sumarse al canal de comunicación. “Está bueno sumarse al grupo de WhatsApp porque ahí uno se entera, puede estar al tanto de cuándo se hacen las salidas y generalmente avisamos con bastante anticipación”, indicó.

La participación es abierta y gratuita. “Cualquiera que tenga ganas de participar puede hacerlo, esto obviamente gratuito y todo con buena onda”, aseguró. Además, destacó que suelen integrarse personas de otras localidades: “Siempre gente de donde sea son bienvenidos, de hecho muchas veces tenemos gente que está de paso o turistas que se suman a las salidas”.

R.G.