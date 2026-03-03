19°
Comarca Andina, Argentina
Martes 03 de Marzo de 2026
03 de Marzo de 2026
Por Redacción Red43

Nación Ekeko llega a la Comarca

Este sábado 7 de marzo, el Laberinto Patagonia será sede de un espectáculo que combinará live set y visuales en tiempo real, en una propuesta musical que llega a la Comarca Andina con una puesta especial en Terraza Sidra.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

El proyecto musical Nación Ekeko se presentará este sábado 7 de marzo en la Comarca Andina con un live set acompañado de visuales en tiempo real. La propuesta será en Laberinto Patagonia.

 

El evento comenzará a las 20 horas en Terraza Sidra, dentro del predio del laberinto natural más grande de Sudamérica.

 

Un viaje sonoro latinoamericano

Nación Ekeko nació en 2012 como una iniciativa del músico y productor Diego Pérez, con la intención de describir paisajes latinoamericanos a través del sonido. El proyecto propone un recorrido que fusiona música electrónica con raíces orgánicas y ancestrales, incorporando improvisación y nuevas tecnologías.

 

En escena, la electrónica funciona como herramienta creativa para integrar texturas, timbres y voces que evocan encuentros entre pueblos y culturas. El resultado es una experiencia sensorial que conecta al público con una dimensión más introspectiva y colectiva al mismo tiempo.

 

 

“Venimos de distintos caminos, y nos encontramos bajo la misma luna”, resume el espíritu del espectáculo.

 

Un escenario natural único en la Patagonia

El show tendrá lugar en el entorno singular del Laberinto Patagonia, ubicado en El Hoyo, entre montañas y senderos verdes característicos de la cordillera chubutense.

 

Diseñado con plantas vivas, el espacio se consolidó como una de las experiencias turísticas más originales de la Comarca. Más que un simple recorrido, el laberinto propone una vivencia simbólica vinculada a la introspección, la pausa y el descubrimiento.

 

Dentro del predio funciona Terraza Sidra, un espacio gastronómico que combina cocina regional con sidra artesanal.

 

 

Entradas y propuesta gastronómica

Habrá dos opciones de ingreso:

 

  • Entrada Terraza Sidra + Aperol Spritz: $25.000

     

  • Entrada Terraza Sidra + comida: $40.000

     

La propuesta combina música en vivo, visuales en tiempo real y gastronomía, en una noche que busca integrar naturaleza, tecnología y sonidos latinoamericanos en un mismo escenario.

 

 

 

O.P.

 

