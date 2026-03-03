Día Mundial de la Audición: destacan la detección temprana para “cambiar el destino” de los niños

En el marco del 3 de marzo, fecha en la que la Organización Mundial de la Salud impulsa acciones de concientización, referentes de la Red de Fonoaudiología de Chubut y de CABA pusieron el foco en la detección precoz de la hipoacusia.

“La Organización Mundial de la Salud, todos los 3 de marzo, desde hace un tiempo, está de alguna manera trayendo conciencia a todos, sobre todo los que trabajamos en salud auditiva, sobre los problemas de la audición y sus consecuencias”, señalaron. Y agregaron: “Este año está en el marco de llegar a las comunidades para que los niños, básicamente, tengan un buen desarrollo auditivo, habilidades del lenguaje”.

En esa línea, subrayaron la importancia de actuar desde los primeros días de vida: “Básicamente, recordar que nosotros podemos evaluar a los niños desde que nacen. Y ese es nuestro objetivo. Saber que un niño nace y podemos hacerle pruebas auditivas. Y, lógicamente, cambiar su destino”.

Sobre la hipoacusia, explicaron: “Por lo menos podemos compensarla. Tenemos gente que trabaja en rehabilitación, fonoaudiólogas que hacen rehabilitación, tenemos otras profesiones de salud que trabajan con niños hipoacúsicos, o bien podemos revertirlo si el caso, a través de un médico, podría llegar a ser”. También detallaron que “en los niños pequeños, por ejemplo, las causas que se pueden revertir son las del oído medio”.

En ese sentido, destacaron las distintas alternativas terapéuticas: “A veces es audífonos, a veces es implante coclear. Depende de la patología, porque el oído se divide en muchas partes”. Y remarcaron: “La clave está en la detección temprana”.

Además, valoraron el trabajo articulado que se viene realizando en la provincia: “Nos permitió, en primera instancia, conocernos, que eso ya es un montón”. Y concluyeron que la propuesta “abre esto a la comunidad”, con la participación no solo del sistema de salud, sino también de estudiantes y docentes.

