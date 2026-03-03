Incendios y consecuencias en la naturaleza: “cada peso invertido en la prevención ahorra 13 pesos en el combate”

Héctor Gonda es doctor en Ciencias Forestales y fotógrafo, miembro del Club de Observadores de Aves de Esquel, COA Diucón, comarca de Los Alerces.

Docente ya jubilado, investigador del CIEFAP, se dedica al cuidado ambiental y la educación desde hace más de una década, siendo parte de las propuestas de observación natural que propone el COA.

Hace pocos días, difundieron un comunicado que hace énfasis en el daño de los incendios, en un aspecto natural y ecosistémico: "Buscamos hacer un llamado de atención a lo que está ocurriendo en cuanto a la severidad y aumento de la superficie de los incendios forestales año a año que hemos estado viendo. Estamos perdiendo mucha superficie de bosque con la biodiversidad que eso conlleva", contextualizó.

Parte de la información surge "del sentido común, cuando viene el fuego los animales obviamente se escapan, los que pueden, las aves que vuelan o los mamíferos que pueden correr, pero también en el caso de los pichones, de los nidos, de los huevos, se pierden muchos individuos porque no pueden escaparse del fuego y eso es la parte por ahí más dramática del tema y lo que no le quita importancia a lo que tiene que ver con el mundo vegetal, los hongos, los líquenes, todo lo que se pierde".

La conciencia como parte del contexto y la educación: "Si bien el fuego es parte de la dinámica de nuestros bosques, no lo es en la severidad y frecuencia con los que los estamos teniendo últimamente debido fundamentalmente al cambio climático y a la irresponsabilidad de mucha gente que por descuido o incluso intencionalmente inicia incendios de estas características".

El comunicado tiene tres ejes principales: "Una, que sería tratar de revisar en todos los casos quienes fueron, si los fuegos son intencionales los responsables de iniciarlo. Que se trate de determinar si hubo también algunos aspectos de negligencia o falta de atención de parte de algunos de los entes públicos y sobre todo poner énfasis en la prevención".



La educación y prevención como un motivo incluso hasta económico: "Está demostrado que cada peso invertido en la prevención ahorra 13 pesos en el combate. Es carísimo todo lo que tiene que ver sobre todo con medios aéreos, también la acción de las brigadas. Y la prevención sería la principal manera de poder invertir en este tema. Y a largo plazo yo creo que la acción que más efecto produciría es la educación, que es la base de la solución de la mayoría de los problemas y en lo que tenemos que trabajar intensamente".

SL

