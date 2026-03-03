Incendio en Los Alerces: La lluvia trae alivio y los focos se mantienen contenidos

El Comando Unificado del Parque Nacional Los Alerces informó este martes 3 de marzo que las condiciones climáticas actuales han favorecido notablemente las tareas de control. Las lluvias registradas en la región ayudaron a disminuir la intensidad de los focos ígneos remanentes, permitiendo que los brigadistas trabajen en un escenario más estable, con ambos incendios bajo el estado de contenidos.

Para lo que resta de la jornada, se espera una temperatura máxima de entre 15 y 20°C y una humedad relativa del 50%. Si bien se prevén lluvias aisladas, el factor de riesgo será el viento: se esperan ráfagas de importancia durante la tarde, provenientes del sector oeste, que podrían alcanzar los 40 km/h.

Focos de atención y despliegue logístico

Las tareas de hoy están centradas en el monitoreo preventivo del perímetro del incendio principal y en recorrer los sectores secundarios para descartar cualquier punto caliente en la zona de La Tapera. En paralelo, se trabaja intensamente en el área de Puerto Café, en el límite con la Zona Norte del Parque, para bloquear cualquier posibilidad de propagación por focos secundarios.

Desde el Comando Unificado destacaron y agradecieron el rol fundamental de los pobladores y vecinos de ambas costas del Río Grande – Futaleufú (zona de Los Cipreses). Los residentes han puesto a disposición sus predios privados para la logística y brindan asistencia permanente al personal destacado en las bases de Puerto Ciprés y Río al Límite.

Prioridad operativa y seguridad vial

Debido al movimiento constante de unidades de emergencia, se ha emitido un aviso especial para conductores que transiten las Rutas 71 y 259:



Se solicita respetar estrictamente los límites de velocidad.



Mantener el tránsito en situación de alerta, especialmente en caminos sinuosos y de cornisa.



Ceder siempre la prioridad de paso a la flota operativa y vehículos oficiales.



RECOMENDACIONES IMPORTANTES

Velocidad Máxima: Dentro de los caminos internos del Parque Nacional, el límite es de 40 km/h.



Información Oficial: Ante el riesgo crítico a nivel regional, se insta a la comunidad a consultar únicamente canales oficiales para avisos y alertas.



Prevención: Es vital respetar las normas de circulación para evitar accidentes que compliquen la logística del combate.



