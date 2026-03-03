Espacios Verdes invita: Jornada de Vivero Abierto y programa Escuelas Verdes en Esquel

Con el objetivo de que la comunidad se apropie de los espacios de producción municipal y adquiera herramientas de conocimiento botánico, la Secretaría de Espacios Verdes de la Municipalidad de Esquel anunció una nueva edición de "Vivero Abierto". La actividad, que requiere inscripción previa a través de un link que se publicará en las próximas horas, permitirá a los visitantes recorrer las instalaciones.

Carolina Lemir, titular de la cartera de Espacios Verdes, detalló que la cita será el próximo martes a las 14:00 horas. "Es una excelente época para visitarnos; el otoño representa el segundo 'bloom' de floración después de la primavera. Están todos los vecinos invitados a participar y conocer lo que estamos produciendo", señaló la funcionaria.

Educación como eje estratégico

Desde la Secretaría explicaron que estas aperturas no son eventos aislados, sino que forman parte de una planificación integral. "Entendemos que capacitar y que el vecino aprenda teniendo conocimiento de los recursos que tenemos es vital. El aprendizaje es un paso previo y estratégico para el posterior cuidado del ambiente", enfatizó Lemir.

Convocatoria para "Escuelas Verdes" 2026

En sintonía con este eje educativo, la Secretaría de Espacios Verdes lanzó oficialmente la convocatoria para el programa Escuelas Verdes. La iniciativa está dirigida a docentes y directivos de todos los niveles que deseen integrar temáticas ambientales en su ciclo lectivo.

Cómo participar: Los interesados deben completar el formulario disponible en la página web oficial de la Municipalidad de Esquel.

Modalidades: Las instituciones pueden optar por coordinar una visita guiada al vivero municipal o solicitar que el equipo técnico del programa se traslade al establecimiento escolar para brindar talleres y actividades.

"Invitamos a los docentes a que se sumen para que podamos ir organizando y planificando juntos todo el año lectivo", concluyó Lemir, resaltando la importancia de construir conciencia ambiental desde las aulas y el terreno.