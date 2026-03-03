La Legislatura del Chubut aprobó la ley de Ficha Limpia en la pesca

La Legislatura del Chubut sancionó este lunes una modificación a la Ley de Política de Desarrollo Pesquero Sustentable, que instituye el Régimen de Ficha Limpia Pesquera, mediante la cual se exige la verificación previa de antecedentes fiscales y administrativos para el otorgamiento, renovación o transferencia de permisos, cuotas y habilitaciones pesqueras.

Fue en la primera sesión ordinaria del año, en la que además se sortearon las Salas de Acusar y de Juzgar; y se definieron los integrantes de las Comisiones Permanentes.

La iniciativa, enviada a la casa de las leyes por el Poder Ejecutivo que encabeza Ignacio Torres, fue aprobada con 15 votos favorables de los diputados presentes de los bloques Despierta Chubut, y Mariela Williams de Primero Chubut CET. En cambio, los bloques Arriba Chubut y Chubut Unido, y los legisladores Marcelo Rubia del Pich y Juan Aquino del Frente de Izquierda votaron por la negativa.

Al presentar el proyecto, el presidente del bloque oficialista, Daniel Hollmann, remarcó que “la Ficha Limpia contempla la inhabilitación de personas humanas y jurídicas involucradas en defraudaciones dolosas, evasión tributaria y conductas graves vinculadas a la actividad pesquera. Este proyecto se suma a la agenda de transparencia y calidad institucional que propone el gobierno”.

Por su parte, el presidente del bloque Arriba Chubut, Juan Pais, justificó el rechazo esgrimiendo que el proyecto fue motivado por “una pelea sectorial”, en tanto que su compañera de bancada, Vanesa Abril, agregó que hay que ocuparse de dar respuesta a la “caída del empleo”.

A su vez, Mariela Williams (Primero Chubut-CET) acompañó el proyecto de ley y pidió que esta misma iniciativa se replique en otras actividades que involucran a los recursos naturales de la provincia.



Incentivo al petróleo y autovía Trelew-Rawson



Por otra parte, los diputados ratificaron el acta acuerdo de derecho de exportación y fomento de las inversiones de petróleo convencional, que el Gobierno de Ignacio Torres firmó con el Gobierno Nacional y las cámaras del sector en noviembre del año pasado.

“Cada peso que las operadoras dejen de pagar en aranceles lo tienen que invertir en cuencas maduras; esto se traduce en una mejora de entre 200 y 240 millones de dólares anuales para la provincia”, expresó el diputado Emanuel Fernández (Despierta Chubut) al fundamentar el proyecto.

La iniciativa salió aprobada con los votos de los diputados de Despierta Chubut, Arriba Chubut, Chubut Unido y Primero Chubut-CET. El diputado del Frente Izquierda, Juan Aquino, votó en contra. Andrea Toro y Marcelo Rubia (Pich) y Daniel Casal no se encontraban presentes al momento de la votación.

En otro orden, los legisladores ratificaron el Convenio Marco de colaboración suscripto entre Vialidad Nacional y la provincia del Chubut para el financiamiento y la ejecución de la autovía Rawson-Trelew en la Ruta Nacional N° 25.

El proyecto fue fundamentado por la diputada de Despierta Chubut Sonia Cavagnini, que hizo hincapié en la importancia que la obra tiene para la seguridad vial, aspecto con el que coincidieron otros legisladores que expresaron sus opiniones sobre la iniciativa.

La obra de la autovía entre Trelew y Rawson fue aprobada con los votos de 23 de los 24 diputados presentes de los bloques Despierta Chubut, Arriba Chubut, Chubut Unido, Primero Chubut-CET y Pich. El diputado del Frente de Izquierda, Juan Aquino, se expidió en contra cuestionando el acuerdo firmado con Nación.

La diputada Cavagnini dio a conocer el mensaje que la Mesa Chubutense de Víctimas Viales le hizo llegar al gobernador Torres respaldando esta obra que contribuye a mejorar la seguridad de los ciudadanos que se trasladan entre Trelew y Rawson.

Por su parte, el diputado González (Chubut Unido) reconoció las gestiones del gobernador Torres con Nación por las cuales logró desendeudar a la provincia y le dio su voto de confianza para que lleve adelante esta obra esperada por los chubutenses.



Transparencia y cibercrimen



Por último, refrendaron el Consenso Fiscal que el gobernador Torres firmó con los intendentes, que tiene como ejes fundamentales “el uso responsable de los recursos, la readecuación de Ingresos Brutos y priorizar el pago de Seros por parte de los municipios”, consignó la diputada Jacqueline Caminoa (Despierta Chubut) quien fundamentó el proyecto.

Finalmente, se aprobó un proyecto presentado por el Ejecutivo por el cual se modifica la Ley I N° 684 del Consejo Provincial de Defensa de la Transparencia y la Lucha contra la Corrupción.

Asimismo fue aprobado el proyecto de ley que regula el uso de herramientas tecnológicas en la investigación, prevención y lucha contra delitos complejos y de cibercriminalidad.

Este último proyecto, presentado el año pasado por el Ejecutivo, fue objeto de reuniones informativas de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Justicia que preside la diputada María Andrea Aguilera, y en la que participaron funcionarios judiciales y especialistas en el tema tanto de Chubut como de otras provincias del país.

