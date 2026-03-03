Fútbol femenino: Jugadoras de Lago Puelo, Maitén y El Hoyo participaron de la visoría para la Selección de Chubut

Jugadoras de fútbol femenino de Lago Puelo, El Maitén y El Hoyo participaron este fin de semana de una visoría oficial para integrar la Selección de Chubut, en el marco de los Juegos EPADE y los Juegos de la Araucanía 2026.

La convocatoria estuvo destinada a las categorías 2009, 2010, 2011, 2012 y 2013, con el objetivo de evaluar a jóvenes promesas que podrían representar a la provincia en las competencias nacionales e internacionales de la próxima temporada.

La jornada estuvo a cargo del profesor Daniel Pérez, quien supervisó las pruebas técnicas y tácticas de las futbolistas. Durante la visoría se analizaron habilidades individuales, lectura de juego, desempeño físico y capacidad de trabajo en equipo.

