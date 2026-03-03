15°
18°
Comarca Andina, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Martes 03 de Marzo de 2026
RED43 comarca-andina Futbol femeninoLago PueloEl MaiténEl HoyoSelección de Chubut
03 de Marzo de 2026
comarca-andina |
Por Redacción Red43

Fútbol femenino: Jugadoras de Lago Puelo, Maitén y El Hoyo participaron de la visoría para la Selección de Chubut

Jugadoras de Lago Puelo, El Maitén y El Hoyo participaron de la visoría para integrar la Selección de Chubut rumbo a los Juegos EPADE y los Juegos de la Araucanía 2026.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Jugadoras de fútbol femenino de Lago Puelo, El Maitén y El Hoyo participaron este fin de semana de una visoría oficial para integrar la Selección de Chubut, en el marco de los Juegos EPADE y los Juegos de la Araucanía 2026.

 

La convocatoria estuvo destinada a las categorías 2009, 2010, 2011, 2012 y 2013, con el objetivo de evaluar a jóvenes promesas que podrían representar a la provincia en las competencias nacionales e internacionales de la próxima temporada.

 

 

La jornada estuvo a cargo del profesor Daniel Pérez, quien supervisó las pruebas técnicas y tácticas de las futbolistas. Durante la visoría se analizaron habilidades individuales, lectura de juego, desempeño físico y capacidad de trabajo en equipo.

 

 

 

 

O.P.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Los nuevos juegos de la Plaza del Cielo: “tuvieron una exigencia fuera de lo común”
2
 Una pelea dejó heridos y un detenido en Colan Conhué
3
 Los Fundamentalistas en Comodoro: Fecha confirmada y preventa de entradas
4
 Tensión en la Comisaría Segunda: riña entre internos dejó un herido de gravedad
5
 Carao: Torres confirmó que en septiembre abre el hotel
1
 Arbilla rechazó los dichos de Javier Milei sobre la minería: “Defender el agua es defender la vida”
2
 Ya se abrieron las inscripciones para el Torneo de Fútbol Infantil “Del Campo Cup”
3
 DNI y pasaporte más caros: Cuánto cuestan desde marzo
4
 Flacos y con garrapatas: así encontraron a un grupo de cachorros en un campo de Comodoro
5
 Una reunión en AFA, clave para decidir si finalmente hay paro en el fútbol
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -