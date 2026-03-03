Comienza en Río Gallegos el juicio por el hundimiento del ARA San Juan

Este martes 3 de marzo se inicia en Río Gallegos el juicio oral y público por el hundimiento del ARA San Juan, desaparecido en 2017 cuando regresaba desde Ushuaia hacia Mar del Plata.

La última comunicación del submarino alertó sobre el ingreso de agua que afectó las baterías. Tras un operativo de búsqueda internacional, fue hallado en noviembre de 2018 a casi 1.000 metros de profundidad y a 597 kilómetros de Comodoro Rivadavia. La implosión provocó la muerte de sus 44 tripulantes.

El debate se desarrollará en el Tribunal Oral de Santa Cruz hasta el 8 de julio, con audiencias de lunes a jueves en semanas alternadas. Las familias de las víctimas seguirán el proceso con la expectativa de que se esclarezcan los hechos.

En el banquillo estarán el contraalmirante Luis Enrique López Mazzeo y los capitanes Claudio Villamide, Héctor Alonso y Hugo Miguel Correa, acusados de incumplimiento de deberes y estrago culposo agravado por el resultado de muerte. Según la acusación, habrían autorizado o permitido la navegación pese a fallas técnicas y alertas previas.

Declararán alrededor de 100 testigos. No están previstos como testigos el expresidente Mauricio Macri ni el exministro de Defensa Oscar Aguad. La causa por eventuales responsabilidades políticas continúa en el Juzgado Federal de Caleta Olivia.

R.G.