26 de Febrero de 2026
Jubilados: oficializan el pago del bono extraordinario de $70.000

El adicional es no remunerativo, no tiene descuentos y se mantiene como medida para aliviar el impacto de la inflación en los ingresos de los adultos mayores.
El Gobierno nacional oficializó este jueves el pago de un bono extraordinario de $70.000 para jubilados y pensionados a través del Decreto 109/2026, publicado en el Boletín Oficial. La medida alcanza a beneficiarios de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) y forma parte del esquema de refuerzos que se viene implementando desde 2024 con el objetivo de compensar la pérdida de poder adquisitivo frente a la inflación.

 

El monto tiene carácter no remunerativo y no estará sujeto a descuentos. Lo percibirán quienes cobren jubilaciones y pensiones del régimen general (Ley 24.241), regímenes especiales, ex cajas provinciales transferidas a la Nación, la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y pensiones no contributivas, como las otorgadas por invalidez o a madres de siete hijos o más.

 

De acuerdo con el esquema definido, quienes perciban un haber igual o inferior a la jubilación mínima recibirán el bono completo de $70.000. En tanto, quienes superen ese ingreso cobrarán un monto proporcional hasta alcanzar el límite equivalente a la suma de la jubilación mínima más el refuerzo.

 

Tras la última actualización del 2,88%, la jubilación mínima quedó fijada en $369.600,88, por lo que con el bono el total a cobrar ascenderá a $439.600,88. El haber máximo se estableció en $2.487.063,95, mientras que la PUAM alcanzará los $295.680,70 y la Prestación Básica Universal (PBU) se ubicará en $169.075,53.

 

Desde el Ejecutivo señalaron que la decisión busca sostener los ingresos de los jubilados, especialmente de aquellos que perciben los haberes más bajos, en el marco del esquema de actualizaciones mensuales atadas a la inflación que mide el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

 

 

 

R.G.

 

