Polémica en un colegio: alumnos simularon un fusilamiento para presentar sus buzos de egresados

Un grupo de estudiantes de quinto año del Colegio Gartenstadt de El Palomar organizó una performance que, por su contenido, despertó un fuerte rechazo entre padres, docentes y usuarios de las redes sociales, provocando un escándalo en la comunidad educativa.

Todo ocurrió durante el horario escolar. Los alumnos, con autorización de las autoridades, llevaron a cabo una escena que, para muchos, fue demasiado impactante para ser considerada una simple presentación de sus buzos de egresados. En los videos que ellos mismos grabaron y compartieron, se puede ver cómo algunos ingresan a un aula con pasamontañas en el rostro, causando sorpresa entre sus compañeros.

Pero lo más polémico sucedió en el patio, cuando los chicos simularon portar armas de fuego y apuntaron hacia un grupo de compañeros que estaban arrodillados en fila. La escena culminó con un audio de detonaciones que acompañaba la acción, mientras los estudiantes caían uno tras otro al suelo, imitando un fusilamiento.

Las imágenes rápidamente se viralizaron en las redes sociales, generando una ola de críticas. La comunidad cuestionó no solo la elección de un tema tan violento para una actividad que, en teoría, debía ser festiva, sino también el contexto en el que se realizó.