Puerto de Rawson: celebran el inicio del dragado y la ampliación del muelle

Tras años de postergaciones, el Puerto de Rawson finalmente recibirá una intervención de dragado fundamental para su operatividad. La decisión, confirmada tras una reunión de la Mesa de Desarrollo Pesquero, marca un hito para el sector, ya que permitirá que el puerto recupere niveles de profundidad que no se registraban desde el año 2006.

El Ingeniero Juan Cruz Villegas, representante de la Cámara de la Construcción, explicó que la falta de dragado ha limitado históricamente los márgenes de trabajo a apenas 3 o 4 horas por marea. “Hoy los barcos pierden horas de calidad y frescura esperando en la rada. Con el dragado, los buques podrán operar con mayor fluidez, los barcos artesanales entrarán y saldrán en cualquier horario y permitiremos el ingreso de embarcaciones de mayor porte”, señaló el dirigente.

Además del beneficio operativo, Villegas enfatizó el impacto positivo en la industria turística local, permitiendo que las excursiones de avistaje de delfines operen sin las restricciones que impone actualmente la marea baja.

Uno de los puntos más celebrados por el sector constructor es la optimización de los fondos públicos. Según se acordó, el Gobierno provincial financiará el dragado, mientras que el sector privado, a través de una tasa creada para tal fin, destinará los recursos recaudados a la ampliación del muelle pesquero.

“En vez de hacer una obra, se terminarán haciendo dos. Vamos a ampliar el muelle en unos 75 metros de frente de amarre, lo cual es sumamente necesario”, explicó Villegas. Esta expansión no solo mejora la infraestructura, sino que genera un efecto directo en la economía local: “Si ampliás en tres lugares de amarre, son 40 personas más que se incorporarán inmediatamente al sistema de descarga de buques”, detalló.

En el contexto de esta reactivación, Villegas valoró el beneficio de "Impuesto cero" impulsado por el Gobierno, subrayando que es un incentivo clave para dinamizar la generación de empleo en la construcción. Al reducir las barreras fiscales, las empresas locales pueden volcar esos recursos a la contratación de mano de obra y a la inversión en maquinaria, elementos esenciales para materializar obras que, como la del puerto, impactan directamente en la competitividad de la provincia.

Sobre la ejecución de los trabajos, el Presidente de la Cámara de la Construcción informó que el objetivo es iniciar el dragado a la brevedad. “La idea es trabajar de forma coordinada con la empresa adjudicataria para entorpecer lo menos posible la operatoria actual. Pensamos llegar en gran parte para esta temporada y, con los fondos de la tasa, arrancar la construcción de la ampliación del muelle para el año que viene”, concluyó.









M.G