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31 de Marzo de 2026
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Por Redacción Red43

Esquel: La municipalidad lanzó un plan de beneficios impositivos para la construcción

Se presentó la nueva ordenanza que bonifica hasta el 100% de impuestos inmobiliarios y el 80% en derechos de edificación. La medida busca dinamizar el empleo local, exigiendo que el 80% de la mano de obra sea de la ciudad.
Por Redacción Red43

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En el marco de su plan estratégico para fomentar el empleo y la inversión, el intendente Matías Taccetta presentó los alcances de una nueva ordenanza que establece un agresivo esquema de incentivos fiscales para el sector de la construcción y el desarrollo inmobiliario. La medida, sancionada recientemente por el Concejo Deliberante, busca transformar a la ciudad en un escenario de alta competitividad para el sector privado.

 

"Esta es la última etapa de nuestro plan para disminuir impuestos y generar más trabajo", explicó Taccetta. "Queremos que cualquier vecino, familia o empresa que quiera construir o lotear tenga la posibilidad de hacerlo con el beneficio de estar exentos de impuestos locales". El intendente destacó que la normativa exige un compromiso social: el 80% de la mano de obra empleada debe ser local.

La secretaria de Hacienda, Florencia Garzonio, detalló los porcentajes de las bonificaciones que ya están en vigencia:

 

Impuesto Inmobiliario: Bonificación del 100% durante tres años.

 

Derechos de Edificación y Visado: Descuento del 80%.

 

Ingresos Brutos: Exenciones para inmuebles con actividad comercial y beneficios para el sector turístico vinculados a la generación de empleo.

 

Para acceder a estos beneficios, los interesados deben presentar sus proyectos ante las áreas de Planeamiento y Catastro. "Una vez presentada la carpeta, el vecino tiene tres meses para iniciar la obra y dos años para terminarla. Queremos evitar que queden proyectos parados; buscamos que la generación de trabajo sea inmediata", subrayó Taccetta. La ordenanza tiene carácter retroactivo para proyectos ingresados desde noviembre/diciembre del año pasado.

 

Por su parte, Iván Pereira, gerente de la UEPROMU, resaltó que uno de los objetivos centrales es la consolidación del casco urbano. "Queremos que los terrenos baldíos dejen de serlo y que los grandes propietarios se animen a construir. Si logramos que haya más oferta de lotes, el valor de la tierra va a disminuir, permitiendo que la clase media pueda acceder a su terreno o a un crédito hipotecario", analizó.

 

Pereira también adelantó que se trabaja en una ordenanza paralela para la renovación de marquesinas y espacios públicos en el centro, la cual se acoplará a estos beneficios impositivos para incentivar la mejora estética de los locales comerciales.

 

El intendente Taccetta compartió datos alentadores proporcionados por el Colegio de Arquitectos: por primera vez, Esquel se convirtió en la segunda ciudad de Chubut con mayor cantidad de metros cuadrados en edificación, superando a ciudades históricamente más activas y quedando solo detrás de Puerto Madryn.

 

"Muchos intendentes me consultan si dejar de cobrar impuestos genera desequilibrio. Nosotros entendemos que es al revés: al dinamizar la economía, el trabajador vuelca su sueldo en la ciudad, se activa la venta de materiales y eso termina generando ingresos secundarios que mantienen las cuentas municipales equilibradas", concluyó el mandatario. La ventana para adherirse a este programa de beneficios permanecerá abierta hasta diciembre de 2027.



M.G

 

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